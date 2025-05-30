Лідер українського ритейлу системно підтримує ЗСУ

Повномасштабне вторгнення ворога в Україну триває вже четвертий рік поспіль і стало справжнім випробуванням для українського народу та виснажливим марафоном для відповідального бізнесу. Попри всі складності та колосальні втрати підтримка наших захисників є пріоритетом для АТБ.

З першого дня війни, перейшовши на особливий режим роботи, лідер вітчизняного ритейлу зробив це складовою своєї стратегії динамічного розвитку. Загальна сума благодійної допомоги від АТБ Збройним силам України, медичним закладам, рятувальникам, добровольчим формуванням, постраждалому цивільному населенню тощо вже подолала історичну позначку 2 млрд гривень і продовжує стрімко збільшуватися.

Наприклад, днями представники АТБ передали 132-му окремому розвідувальному батальйону ДШВ ЗСУ і 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича 105 новеньких дронів Mavic3 Pro.

132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ ЗСУ був сформований за чотири роки до повномасштабного вторгнення. Протягом війни він брав участь у багатьох операціях у Житомирській, Київській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях, а також у наступальній операції на Курщині. 132-й знищив значну кількість техніки, захопив чимало полонених і здобув важливі розвіддані.

26-та артбригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича дає відсіч ворогу ще з 2014 року, ефективно впроваджує сучасні типи озброєння, має почесні відзнаки.

Отже, отримані від АТБ новенькі безпілотники допоможуть українським захисникам стати ще більш грізною силою, аби зупиняти та знищувати ворога.

Цікаво, що саме «Мавіки» добре себе зарекомендували в умовах сучасної війни, оскільки здатні виконувати широкий перелік важливих завдань: від розвідки, спостереження, наведення до безпосереднього завдавання ударів по техніці, командних пунктах і силах ворога.

Нагадаємо, що другій половині минулого року штурмовий полк «Сафарі», який свого часу стояв на обороні Києва та проводив зачистку сумнозвісної Бучі, отримав від АТБ десять сучасних вантажівок. Сума благодійної допомоги, яку витратили на придбання автотранспорту, тоді становила майже 10 млн грн. Взимку цього року екіпажам 412 полку безпілотних систем було передано сім багатофункціональних пікапів.

Загалом компанія закупила та передала війську понад тисячу сучасних БпЛА та не меншу кількість одиниць автотехніки різного призначення. І цей показник постійно збільшується.