Компанія «АТБ» передала автівки захисникам

Станом на сьогодні загальна сума благодійної допомоги від лідера вітчизняного ритейлу вже подолала позначку два мільярди гривень – і продовжує зростати.

Мовиться не тільки про передані сотні тонн гарантовано свіжого провіанту. Численні благодійні ініціативи АТБ дають можливість закуповувати для різних підрозділів Збройних сил сучасну техніку, безпілотники та транспорт.

Нещодавно завдяки проєкту АТБ «Благодійні внески» українським операторам дронів, які, попри негоду та морози, відчайдушно працюють на лінії бойового зіткнення, було передано сім новеньких авто спеціального призначення. Загальна вартість техніки становить 150 тисяч євро.

Ці автомобілі значно розширять можливості екіпажів 412 полку безпілотних систем і допоможуть БПАК Nemesis BMH більш ефективно знищувати ворога на тактичних та оперативних глибинах. Тож сім нових авто – це сім нових ударних наземних груп, 50 вильотів БПЛА кожну ніч і 50 знищених ворожих об'єктів щодоби!

Герої отримали автівки від АТБ

Нагадаємо, що компанія АТБ уже три роки постійно реалізує благодійні ініціативи задля підтримки українського війська, медичних закладів, постраждалого цивільного населення тощо. Загалом Силам оборони передано вже понад тисячу автівок різного призначення: багатофункціональних пікапів, всюдихідних вантажівок, автоцистерн, піротехнічних, штабних машин та ін. Також для військових закупили та передали більш як тисячу сучасних дронів Mavic3 Pro, які добре показали себе в умовах бойових дій.

АТБ системно допомагає героям

Навіть святкування 30-річчя з дня заснування компанії восени 2023 року в АТБ цілковито присвятили підтримці війська, влаштувавши безпрецедентний благодійний марафон. Загальна сума ювілейного донату сягнула 168 мільйонів гривень, які спрямували на потреби підрозділів та об'єднань ЗСУ – закуплено сучасну техніку відомих виробників і дрони.