В АТБ оприлюднили підсумки 2024

Для добре знайомої кожному українцю корпорації АТБ минулий рік став не тільки виснажливим марафоном, але й часом відновлення магазинів, підтримки ЗСУ, безпрецедентних викликів, диджитал-рішень і нових соціально значущих проєктів.

У різних куточках країни перших покупців прийняли 47 нових магазинів (загальна кількість супермаркетів наразі – 1 257), а ще одинадцять було модернізували. У результаті створили понад 3,5 тисячі нових робочих місць і значно збільшили обсяг сплати податків і зборів.

До бюджетів усіх рівнів протягом 2024-го підприємствами АТБ сплачено 30,7 млрд грн (ця сума попередня, остаточний показник стане відомий наприкінці січня). Товарообіг роздрібної мережі АТБ за попередніми підрахунками становив 248,3 мільярда гривень, на 15% перевищивши показники попереднього року.

Наразі в Україні 1 257 супермаркетів «АТБ»

Саме у 2024-му сума благодійної допомоги від АТБ українським захисникам перетнула історичну позначку 2 мільярди гривень. Такі дані наведено на сторінці генерального директора та голови Ради директорів корпорації АТБ Бориса Маркова у Facebook.

Завдяки благодійним ініціативам АТБ Сили оборони отримали вже понад тисячу одиниць новенької спецтехніки, а також не меншу кількість незамінних в умовах сучасної війни дронів. І це ще далеко не все. Понад 4,5 тисяч працівників АТБ стали на захист країни – добровільно долучилися до лав ЗСУ, Нацгвардії та Сил ТрО.

Відповіддю на виклики часу стало обладнання магазинів мережі альтернативними джерелами електроенергії — потужними генераторами (охоплено 98% мережі) та сонячними панелями. Комплекти для встановлення сонячних енергоустановок в приватних домогосподарствах (панелі, інвертори тощо) навіть з'явилися у продажу зі значними знижками.

Також протягом року впровадили чимало диджитал-рішень. Це оновлений мобільний застосунок «АТБ 2.0», який фактично створив зручну екосистему із корисними сервісами, вже має понад мільйон завантажень. Почали працювати сервіси «Е-чек» та «Гаманець "АТБ"».

Наприкінці року відбулася значуща подія в історії АТБ – запуск нової власної торгової марки «День у День». Це гарантовано якісна та доступна продукція (у ціновому сегменті між найбільш економним варіантом ТМ «Розумний вибір» і середнім сегментом «Своя лінія»), яка охоплює практично всі категорії товарів (фреш, фуд, нон-фуд).

Як бачимо, рік видався вкрай непростий, проте достатньо насичений на здобутки та сповнений надії на мирне майбутнє.