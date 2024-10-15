Триповерхову кам'яницю на вул. Коновальця, 44а збудували у 1911 році

Мережа магазинів «АТБ-Маркет» виділить 11,6 мільйона гривень на відбудову кам’яниці на вул. Коновальця, 44а, яка зазнала пошкоджень під час наймасштабнішого обстрілу Львова 4 вересня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Найбільша українська мережа гіпермаркетів АТБ приєднується до відбудови Львова після наймасштабнішого обстрілу. Як приклад соціально відповідального бізнесу, АТБ виділить 11,6 мільйона гривень на відновлення будинку за адресою Коновальця, 44а. Дякуємо за підтримку!», – написав Андрій Садовий 15 жовтня.

Як раніше повідомляла ЛМР, у будинку на Коновальця, 44а після обстрілу розчистили завали, з внутрішньої сторони подвір’я розібрали залишки покрівлі у важкодоступних місцях. Епіцентр вибуху припав на сусідній будинок №44, де загинула сім’я Базилевичів. На ньому взагалі не залишилось даху.

«Будинок 44а є накритий, тобто у частині покрівлі повністю зроблене риштування, накрили плівкою, що захищатиме від дощу. На другій частині накрили просто плівкою», – повідомляла тоді голова Франківської районної адміністрації Оксана Пригода.

Стан будинку на Коновальця, 44 а після обстрілу (фото Романа Балука)

Будинок на вул. Євгена Коновальця, 44а – це колишня кам’яниця Кароля Горнунґа. Її збудували у 1910-1911 роках за проєктом Юзефа Ґорнунґа. Будівля поєднує стилі класицизму, ампіру і пізньої сецесії.

Нагадаємо, близько п’ятої ранку 4 вересня росіяни обстріляли Львів ракетами та шахедами. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще один мешканець помер згодом у лікарні. Тоді було пошкоджено 188 будівель – житлові будинки, п’ять навчальних закладів, два центри творчості, дві медичні установи, храм ПЦУ св. Юрія Переможця на вул. Чернівецькій. Щоб відновити дахи, перекриття, стіни, перегородки, вікна, а головне – врятувати архітектурні памятки, зголосився бізнес. Так започаткували соціальну акцію «Візьми будинок під опіку».