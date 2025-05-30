Він також працює в міській раді керівником одного з відділів

На Буковині правоохоронці підозрюють депутата однієї із міськрад у підробці документів для відстрочки від мобілізації. За 4,1 тис. доларів він мав дістати для ухилянта необхідний висновок ЛКК про невиліковну хворобу в його матері, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 30 травня. Правоохоронці не уточнюють ні імені депутата, ні міської ради, у якій він працює, проте ZAXID.NET з власних джерел відомо, що йдеться про Сторожинецьку міськраду.

42-річний депутат очолює також один з відділів міськради, тому до нього звернувся чоловік для отримання позитивного рішення спецкомісії щодо видачі йому акту про здійснення догляду за родичем похилого віку. За свої послуги посадовець попросив і 6 тис. грн. Однак пізніше він повідомив чоловікові, що через зміни в законодавстві той не отримає відстрочки.

«Посадовець запропонував буковинцю оформити фіктивний висновок лікарсько-консультативної комісії про наявність “невиліковної хвороби” в його матері. Цей документ зловмисник оцінив у 3,5 тис. доларів», – повідомили в СБУ Чернівецької області.

На початку травня депутат передав клієнту обіцяний висновок і заявив, що тепер комісія повинна підписати відповідний акт, а це коштуватиме ще додаткових 600 доларів. Посадовець наголосив, що в іншому випадку, відстрочки від мобілізації він не отримає. Буковинець знову погодився передати обговорену суму.

Правоохоронці викрили депутата під час отримання останніх 600 доларів хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Посадовцю загрожує до десяти років ув’язнення.