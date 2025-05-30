В раді його замінить освітянин Микола Зегрюк

Під час сесії Чернівецької міської ради 29 травня депутат від фракції «Пропозиція» Андрій Кавуля достроково склав повноваження. Обранець повідомив на засіданні, що зробив це через службу у війську. Депутати міськради його рішення підтримали більшістю голосів.

Андрій Кавуля на фронт пішов від початку повномасштабного вторгнення. До рішення скласти мандат, він поєднував службу в ЗСУ і роботу на окрузі. Однак, за його словами, зараз він вже цього робити не може, повідомили в «Суспільне. Чернівці».

«Воєнний стан продовжили. Я так розумію, що виборів до кінця року не буде, а у сесійній залі бракує людей. У зв'язку зі службою я думав, що буду частіше вдома, наразі не виходить і не можу бути присутнім в сесійній залі. Тому, якщо є людина, яка може по списку замість мене виконувати ці обов'язки та працювати на громаду, то хай займається цим», – зазначив Андрій Кавуля.

Дострокове припинення повноважень Кавулі підтримали 24 присутні депутати, 15 – не голосували. У фракції «Пропозиція» повідомили, що наступним кандидатом до складу ради є освітянин Микола Зегрюк. Він має звання заслуженого вчителя, також є керівником Чернівецької міської організації профспілки працівників освіти і науки України.

Додамо, що даними Руху «Чесно» Андрій Кавуля два терміни підряд був депутатом міської ради Чернівців, один з яких не добув до кінця. Вперше він обирався до міськради в 2010 році в партії «Фронт змін» Яценюка, однак не пройшов. В 2015 році його обрали депутатом по мажоритарці від партії Блоку Петра Порошенка, а в 2019 році він отримав мандат від партії «Пропозиція», яку пов’язують з колишнім радником мера Дніпра Генадієм Корбаном.

Микола Зегрюк з 2002 року намагається потрапити, як депутат в Чернівецьку міську раду від різних політичних сил. Політичну кар’єру почав будувати з політичної сили «Народного руху України за єдність».