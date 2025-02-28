Обранець працює в Чернівецькому держлісгоспі

На Буковині правоохоронці викрила депутата однієї з громад, допустив незаконну вирубку лісу на території одного з державних лісгоспів. Буковинець працює в лісництві і не повідомив про чисельні вирубки дерев на території, за якою він мав би наглядати. Йому вже повідомили про підозру в службовій недбалості.

Працівники ДБР спільно з поліцейськими з’ясували, що депутат Карапчівської сільської територіальної громади Чернівецького району працює майстром лісу «Чернівецького лісового господарства».

«На початку 2023 року посадовець недбало поставився до своїх обов’язків, не здійснив належну охорону лісових насаджень та не повідомив правоохоронців про виявлені факти протиправних рубок», – повідомили в територіальному управлінні ДБР в Хмельницькому в п’ятницю, 28 лютого.

Таким чином, на території Тереблечанського лісництва було зрубано граби, дуби, липи та кілька буків. Відповідно до висновку експертизи, вартість завданих державі збитків становить більш ніж 1,5 млн гривень. Посадовець допустив незаконну порубку майже 200 дерев на території, що перебувала під його охороною, додали в прокуратурі Буковини.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури повідомили депутату, який працює майстром лісу про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Якщо провину посадовця доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також він заплатить штраф до 12 750 грн.