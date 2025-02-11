Гроші на встановлення виділили з обласного бюджету

На Буковині в Національному природному парку «Вижницький» встановили вежу для спостереження за незаконними вирубками та джипінгом. Вишку обладнали відеокамерами, які працюватимуть в онлайн режимі та сонячними батареями, щоб техніка мала постійне живлення. Вежу поставили спеціально, щоб боротися з незаконним джипінгом в горах та вирубками лісів.

Спостережну вишку доставили і змайстрували на один з хребтів Карпат працівники Національного природного парку «Вижницький». Для її місця розташування вибрали одну з найвищих точок, щоб достатньо добрий огляд місцевості. Висота вежу 12 метрів, повідомили в Національному природному парку «Вижницький».

«Вишка обладнана відповідною сучасною відеотехнікою, за допомогою якої служба державної охорони природно-заповідного фонду у режимі онлайн фіксуватиме будь-які загрози та виклики для природних екосистем. Насамперед це стосується пожежної безпеки, попередження браконьєрства, незаконних порубок, «джипінгу», – йдеться в повідомленні Національного природного парку «Вижницький».

Відеокамери встановленні на вишці мають ракурс огляду в 180 градусів і зможуть збільшувати зображення в 44 рази. Обладнання придбали й спорудили в рамках проєкту «Око Парку». Гроші на встановлення спостережного поста виділили за рішенням депутатів Чернівецької обласної ради з кошторисів Чернівецького обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.