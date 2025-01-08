Трофі-рейд Карпатами, який відбувся у травні 2021 року

Верховна Рада під час засідання у середу, 8 січня, у другому читанні підтримала законопроєкт, який визначає чіткий перелік тих, хто має право їздити автомобілями територіями природо-заповідного фонду.

Законопроєкт №11024, який вносить зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» і який в народі назвали законом про заборону джипінгу, підтримали 246 депутатів.

Згідно із законом, заборонено їздити територією природо-заповідного фонду на позашляховиках, квадроциклах, багі, мотоциклах. Виняток становлять лише визначені Верховною Радою представники служб і організацій, а також місцеві жителі.

«Джипінг на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. Пересування на транспортних засобах частково залишиться лише для виконання службових обов'язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами», – розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Як саме Верховна Рада заборонила джипінг?

Варто зазначити, що повідомлення міністерки Світлани Гринчук не до кінця відповідає дійсності, оскільки автомобільні перегони у заповідниках, й раніше були заборонені.

Зараз же Верховна Рада фактично уклала детальний перелік тих, хто має право пересуватись територією природо-заповідного фонду за заздалегідь визначеними маршрутами. Всім іншим проїзд заповідниками відтепер буде заборонено. Серед тих, хто отримав такий дозвіл є:

Землекористувачі та землевласники, на земельних ділянках яких розташовані ці території та об’єкти;

Представники Державної екологічної інспекції;

Представники органів місцевої влади, які здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;

Правоохоронні органи, аварійно-рятувальні служби, представники закладів або органів охорони здоров’я;

Військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, сапери під час виконання службових обов’язків;

Громадські інспектори з охорони довкілля;

Працівники, які обслуговують об’єкти інфраструктури, розташовані у межах заповідних територій;

Місцеві жителі у межах господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та буферних зон і зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, які використовуються ними для власних потреб;

Відвідувачі установ природно-заповідного фонду, що рухаються автомобільними туристичними маршрутами в межах господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, на яких проектами організації територій цих установ передбачено сезонні та часові обмеження для руху, а також обмеження щодо кількості та виду транспортних засобів і швидкості їх руху;

Відвідувачі установ природно-заповідного фонду, що рухаються дорогами для проїзду до рекреаційних ділянок, місць масового відпочинку у межах зон стаціонарної рекреації, господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, визначених проектами їх організації території або рішеннями спеціальних адміністрацій цих установ.

Серед цього переліку немає джиперів, які влаштовували перегони на повнопривідних авто, квадроциклах, багі або мотоциклах на території природо-заповідного фонду.

Зазначимо, що у вересні 2022 року на сайті президента петицію «Про врегулювання джипінгу в Україні» зареєструвала львів'янка Христина Жук. Вона займається пішим туризмом і бачить у Карпатах наслідки їзди на позашляховиках. Петицію підписали понад 25 тис. людей, а президент Володимир Зеленський доручив Кабміну опрацювати проблему й запропонувати рішення.

На початку 2024 року уряд підтримав законопроєкт про заборону джипінгу й документ зареєстрували у парламенті. Крім цього, у травні 2024 року Кабмін у 50 разів підвищив штрафи за джипінг. Він становить від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн, а для посадовців – від 17 до 25,5 тис. грн.