На території заказника «Привододільний» знищено 240 дерев на 2 млн грн

Воловецький районний суд визнав винним уродженця села Лавочне, Сколівського району Василя Нанинця у незаконній вирубці дерев на 2 млн грн у лісовому заказнику «Привододільний». Водієві екскаватора, який прокладав дорогу у гори на замовлення ТОВ УК «Вітряні парки України», призначили рік умовного терміну.

Вирок винесли 29 листопада. Йдеться про розширення дороги у Пашківському лісництві Свалявського лісгоспу у грудні 2022 року для можливості вивезти на Вододільний хребет обладнання для метеорологічних досліджень. За інформацією ГО «Save Пікуй», дозвіл на ці роботи «Вітряним паркам України» видала Жденіївська селищна рада.

Під час прокладання ґрунтової дороги водій екскаватора Василь Нанинець знищив 240 дерев на території заказника «Привододільний», завдавши збитків державі на 2 млн грн.

У суді водій уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, на що не заперечив представник Жденіївської селищної ради. Як наслідок, суддя Наталія Суха визнала Василя Нанинця винним у незаконній вирубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки, і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Нагадаємо, у липні 2023 року екоактивісти відвідали Верховинський Вододільний хребет, що розташований на межі Закарпатської та Львівської областей, та оприлюднили фотографії знищених дерев на шляху прокладеної ґрунтової дороги протяжністю близько 5 км. За рік до цього депутати Жденіївської селищної ради одностайно підтримали звернення ТОВ «Вітряні парки України» та видали дозвіл на встановлення в межах громади так званих щогл – обладнання, що вимірює швидкість вітру.

ТОВ «Вітряні парки України» реалізує в Карпатах проєкт з будівництва вітроелектростанцій загальною потужністю понад 500 мегават. Вітряки дозволили збудувати на Полонині-Руні та на території Нижньоворітської громади, що на кордоні Львівської та Закарпатської областей.