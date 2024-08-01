Один такий вітряк може забезпечити електроенергією до 3 000 домогосподарств

На Закарпатті запрацював перший вітряк вітрової електростанції. Він наразі працює в тестовому режимі з потужністю 1,8 мВт. Взимку 2024 року ZAXID.NET повідомляв, що розпочалося будівництво першого вітряка на території Нижньоворітської громади Мукачівського району. Загальна потужність майбутньої вітроелектростанції становитиме 80 МВт.

На межі Закарпатської та Львівської областей запустили перший вітряк майбутньої електростанції, повідомив заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій. Один такий вітряк може забезпечити електроенергією до 3000 домогосподарств.

Вітряк оснащений турбіною потужністю 4,8 мВт. Наразі вона ще працює в тестовому режимі з потужністю 1,8 мВт. Станом на 31 липня вже вдалося виробити 98 тисяч кВт/год електроенергії.

В коментарі ZAXID.NET голова Нижньоворітської громади Іван Грига розповів, що при будівництві вітряків підприємство та громада уклали договір про соціальне партнерство.

«Цей договір передбачає, що 3% за виключенням ПДВ від свого валового доходу підприємство направлятиме на розвиток громади. Ці гроші передбачені лише на соціально-економічний розвиток сіл», – розповів Іван Грига. За словами керівника Нижньоворітської громади, в першу чергу ці гроші закумулюються для ремонту доріг. «Ми плануємо, що за ці надходження зробимо дорогу Нижні Ворота – Верецький перевал, яка є в дуже поганому стані. Це дорога до двох сіл і там проживає більш як 2000 людей, і вона вкрай необхідна», – зазначив голова.

Наразі на території фірма планує поставити 16 таких вітряків. Голова сільської ради додає, що загалом на землях громади можна запустити 50 вітряків. Підприємство «Френдлі Віндтехнолоджі» облагородило територію, відновило дорогу до місця будівництва. Наразі там стоїть один вітряк потужністю 4,8 МВт має висоту 120 м та 152-метровий діаметр ротора.