Назар Леник перед виїздом не подавав документи на складання мандата

Депутат Чортківської районної ради від партії «Європейська солідарність» Назар Леник виїхав в кінці січня 2025 року за кордон і не повернувся. Житель Чортківщини є багатодітним батьком, однак згідно з постановою Кабміну, він не може вільно виїздити за межі України, оскільки має мандат депутата районної ради. Для цього йому необхідно отримати дозвіл на відрядження від керівниці райради Марії Чупрій, однак вона такого документу не підписувала.

Депутатом Чортківської районної ради Назар Леник став 27 вересня 2024 року та отримав місце в комісії з питань ЖКГ. На засіданні сесії він був присутній особисто, проте вже на наступному засіданні в грудні його не було. За повідомленням тернопільського журналіста Сергія Сінкевича, Назар Леник 30 січня 2025 року виїхав за кордон, пишуть «Тернополяни». Він перетнув межу на пункті пропуску з Румунією і досі не повернувся. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердила керівниця Чортківської райради Марія Чупрій.

«В нас 12 березня відбувалася комісія з питань ЖКГ, він присутній не був. Також на 13 березня запланована сесія райради, і ми лише самі сьогодні дізналися, що він виїхав за кордон, і трохи шоковані», – розповіла Марія Чупрій.

Посадовиця також додала, що Назар Леник є багатодітним батьком, він має чотирьох неповнолітніх дітей. Однак, згідно з постановою Кабміну від 27 січня 2023 року, перетин кордону заборонено всім депутатам місцевих рад, незалежно від їх військового обов'язку, зокрема жінкам, особам з інвалідністю, пенсіонерам, багатодітним. Щоб виїхати за кордон, депутат має отримати дозвіл на відрядження, погоджений радою.

«Однак, голосують, як правило, тоді, коли є запрошення від міжнародних організацій. Тобто рада не має розглядати відрядження, які пов’язані з реальним місцем роботи депутата, чи його приватну поїздку, яка може бути пов’язана з відвідуванням родичів», – пише «Чесно».

За словами Марії Чупрій, Назар Леник звертався до ради щодо дозволу на відрядження, проте рада не проголосувала за це, а вона, як очільниця райради, не підписувала відповідних документів.

«Ми в час війни взагалі не практикуємо такого. Єдине, що можемо підписати відрядження за кордон в рамках делегації працівникам районної ради, які також є і депутатами райради. Однак Назар Леник не працює в Чортківській райраді», – додала Марія Чупрій. Наразі в Чортківській районній раді планують ініціювати питання про відкликання його мандата.

За даними журналіста Сергія Сінкевича, на початку березня 2025 року Назара Леника внесли до списку осіб, які перебувають у всеукраїнському розшуку. ZAXID.NET звернувся в поліцію Тернопільщини, щоб підтвердити цю інформацію та очікує на відповідь. Водночас «Тернополяни» повідомляють, що раніше Назар Леникпритягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство в 2017 році.