Сергій Буденькевич працює лікарем в Чортківській лікарні

Чортківський районний суд оштрафував депутата Чортківської міськради, лікаря міської лікарні за те, що той не задекларував в декларації за 2023 рік майже 700 тис. грн від продажу будинку. Сергій Буденькевич в суді визнав свою провину. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Чортківський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності депутата міської ради Чорткова Сергія Буденькевича. Незадекларовані гроші у лікаря Чортківської центральної міської лікарні працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини виявили під час перевірки його декларації за 2023 рік. На нього склали адміністративний протокол. Правопорушення зафіксували в жовтні.

«Будучи депутатом Чортківської міської ради обвинувачений 15 березня 2024 подав свідомо недостовірні відомості у декларації. Зокрема не зазначив, що отримав 679 490 грн, що відрізняється від достовірних на сум від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, чим вчинив адміністративне правопорушення», – йдеться у постанові Чортківського районного суду від 12 листопада.

В судовому Олексій Буденькевич свою вину визнав повністю та щиро розкаявся, просив застосувати щодо нього мінімальне покарання. Суддя Чортківського районного суду постановив стягнути з депутата Чортківської міськради, лікаря-невролога Чортківської центральної міської лікарні штраф в розмірі 17 тис. грн. Окрім того, житель Чорткова має заплатити судовий збір в сумі 605 грн на користь держави.

Постанову можна оскаржити до Тернопільського апеляційного суду протягом десяти днів з її дня.