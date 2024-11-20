Депутат Чортківської міськради не задекларував майже 700 тис. грн від продажу будинку
Суд оштрафував посадовця на 17 тис. грн
Чортківський районний суд оштрафував депутата Чортківської міськради, лікаря міської лікарні за те, що той не задекларував в декларації за 2023 рік майже 700 тис. грн від продажу будинку. Сергій Буденькевич в суді визнав свою провину. Його оштрафували на 17 тис. грн.
Чортківський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності депутата міської ради Чорткова Сергія Буденькевича. Незадекларовані гроші у лікаря Чортківської центральної міської лікарні працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини виявили під час перевірки його декларації за 2023 рік. На нього склали адміністративний протокол. Правопорушення зафіксували в жовтні.
«Будучи депутатом Чортківської міської ради обвинувачений 15 березня 2024 подав свідомо недостовірні відомості у декларації. Зокрема не зазначив, що отримав 679 490 грн, що відрізняється від достовірних на сум від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, чим вчинив адміністративне правопорушення», – йдеться у постанові Чортківського районного суду від 12 листопада.
В судовому Олексій Буденькевич свою вину визнав повністю та щиро розкаявся, просив застосувати щодо нього мінімальне покарання. Суддя Чортківського районного суду постановив стягнути з депутата Чортківської міськради, лікаря-невролога Чортківської центральної міської лікарні штраф в розмірі 17 тис. грн. Окрім того, житель Чорткова має заплатити судовий збір в сумі 605 грн на користь держави.
Постанову можна оскаржити до Тернопільського апеляційного суду протягом десяти днів з її дня.