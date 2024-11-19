Тетяна Єгорова-Луценко очолює Харківську облраду зі серпня 2021 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості на понад 3,4 млн грн в декларації чинної голови Харківської обласної ради. Про це повідомили у пресслужбі агентства у вівторок, 19 листопада.

У поданій за 2022 рік декларації голова Харківської обласної ради не зазначила відомості про майно у місті Ніцца у Франції, яке орендує її чоловік. За версією НАЗК, вартість цього майна може становити 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн).

Також посадовиця завищила відображений в декларації розмір готівки на понад 680 тис. грн. Окрім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав на ресторанний бізнес Le Folie’s у Франції на суму лише 500 євро. Чоловік посадовиці також не був вказаний як кінцевий бенефіціар компанії, яка володіє рестораном SAS Midi au Soleil на набережній у Каннах.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) внесло в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості та розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації). Стаття передбачає накладення штрафу від 51 тис. грн до 68 тис. грн або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зауважимо, зі серпня 2021 року головою Харківської обласної ради є Тетяна Єгорова-Луценко. 41-річна посадовиця замінила на посаді підозрюваного в хабарництві Артура Товмасяна. До того вона була заступницею голови фракції «Слуга народу» в обласній раді.

Луценко також є президенткою Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області й Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад». Посадовиця є офіційним спостерігачем від України в Комітеті Європейських регіонів в Брюсселі.