На Полтавщині у експосадовця виявили активи на понад 60 млн доларів

У колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області правоохоронці виявили необґрунтовані активи на понад 62 млн доларів. Про це у п’ятницю, 15 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора та пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

За даними слідчих, перебуваючи на посаді начальника відділу Держказначейства на Полтавщині, чоловік вказав у декларації, що нібито отримав у квітні 2023 року у спадщину від матері дорогоцінні метали у злитках на суму 3,5 млн грн та майже 6 млн доларів та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року чоловік нібито отримав у спадщину від батька понад 56 млн доларів, понад 208 тис. грн та дорогоцінні метали на суму понад 34 млн грн.

За даними правоохоронців, насправді чоловік отримав у спадок від батьків 700 тис. грн. Загалом у декларації за 2023 рік колишній посадовець вказав активи на понад 62 млн доларів.

«За наявними даними, ці гроші можуть належати його родичу з Росії – генералу російських Збройних сил, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування “інвестиційних” проєктів в Росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у будинках та квартирах, а також гаражах та автомобілях, які перебувають у користуванні чи власності експосадовця.

«Вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди Російської Федерації із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо», – повідомили у Нацполіції.

Зібрані матеріали передали до Національного агентства з питань запобігання корупції для повної перевірки декларації колишнього посадовця. За її результати вирішуватиметься питання щодо оголошення фігуранту підозри у незаконному збагаченні та легалізації майна, що одержано незаконним шляхом.