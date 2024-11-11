Слідчі також перевіряють причетність заступниці головного лікаря Львівської обласної МСЕК до незаконного присвоєння груп інвалідності

Детективи Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. На сайті установи заступницею голови обласної МСЕК вказана Руслана Іваночко. У жовтні слідчі проводити в неї обшуки в справі про незаконне присвоєння груп інвалідності за хабарі.

Як повідомила в понеділок, 11 листопада, пресслужба ДБР, у декларації за 2023 рік посадовиця обласної МСЕК не вказала, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes-Benz GLE 300D Coupe 2023 року. Загальна вартість автомобілів становить майже 6 млн грн. Крім цього, вона не задекларувала місце у паркінгу розташованому в її домі.

Посадовиці Львівської обласної МСЕК повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації за ч. 1 ст. 366-2 ККУ. За вчинене їй загрожує до 2 років позбавлення волі. Також їй вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, йдеться про заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК. У межах розслідування перевіряється також її причетність до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності.

На сайті установи заступницею головного лікаря з медичної роботи вказана Руслана Іваночко. 28 жовтня «Суспільне» повідомило, що в керівника Львівської обласної МСЕК Володимира Ришоти та його заступниці Руслани Іваночко проводять обшуки.

Як стало відомо з матеріалів справи, 16 жовтня відбулись обшуки у приміщенні МСЕК на вул. Бой-Желенського, 5, під час яких вилучили 249 медико-експертних справ мешканців Львівщини, журнали довідок для людей з інвалідністю тощо. 17 жовтня Галицький районний суд Львова вилучені документи арештував.

Із матеріалів справи також відомо, що обшуки відбулись в межах справи про хабарництво, яке організували службовці Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи. За версією слідства, медики вимагали хабарі за встановлення групи інвалідністю. Вартість послуги становила від 3 до 5 тис. доларів.

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції вважають, що до злочинної схеми причетні посадовці Залізничної міжрайонної МСЕК, Шевченківської міжрайонної МСЕК, Галицької міжрайонної МСЕК, комісії міжрайонної спеціалізованої фтизіопульмонологічної МСЕК, Сихівської міжрайонної МСЕК.

Додамо, що у 2023 році Руслана Іваночко задекларувала майже 320 тис. грн зарплати в МСЕК, 64,6 тис. грн зарплати в ЛНМУ імені Данила Галицького і 20,7 тис. грн соціальних виплат. Також посадовиця задекларувала придбану у 2019 році квартиру у Львові площею 74,1 м2, придбану у 2015 році квартину у Львові на 29,5 м2, придбані у 2022 році нежитлове приміщення та паркомісце, земельну ділянку у Великому Любіні (куплена у 2013 році), ділянку та житловий будинок на 149,8 м2 у Зимній Воді (куплені у 2023 році). Також Руслана Іваночко задекларувала подаровані гроші – загалом майже 3,5 млн грн.

Її чоловік Ігор Кравчук, який є членом госпітальної військово-лікарської комісії №2 при Львівській обласній лікарні, задекларував квартиру 2011 року у Львові на 146,8 м2 та гараж, придбавний у 2013 році. Також чоловіку належать два автомобілі – Seat Ateca (2021 року) і Volkswagen T-Roc (2021 року). Медик вказав 248,9 тис. грн зарплати та 167,3 тис. грн соціальних виплат.

Подружжя задекларувало готівкою 261 тис. грн, 67,5 тис. євро і 60 тис. доларів.