Закон про відновлення декларування, ухвалений парламентом торік восени, розширив перелік декларантів. Тепер і члени ВЛК мають подавати декларації про доходи. Такі зміни внесені через високий рівень корупційних ризиків у роботі цих комісій.

ZAXID.NET вирішив дізнатися, що декларують члени ВЛК у Львові. Розпочнемо із лікарів консультативної поліклініки Львівської обласної клінічної лікарні. Деякі з них входять у ВЛК при обласному ТЦК та СП, інші – у позаштатну ВЛК на базі ЛОКЛ.

Які бувають ВЛК

Якщо коротко, то ВЛК можна поділити на такі різновиди:

ВЛК при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

позаштатні ВЛК;

штатні ВЛК.

Перші ухвалюють рішення про придатність до військової служби призовників, військовозобов’язаних, вступу до закладів освіти тощо. До складу таких ВЛК залучають і лікарів цивільних закладів охорони здоровʼя.

Другі ухвалюють рішення про ступінь придатності до військової служби чинних військовослужбовців після отримання ними травми, поранення чи захворювання. Також вони вирішують питання продовження відпустки для лікування і встановлюють причинний зв’язок захворювань і травм (поранень, контузій, каліцтв).

Треті працюють при військово-медичних установах і займаються розглядом, переглядом, скасуванням тощо рішень ВЛК нижчих рівнів. Також вони займаються розглядом скарг.

Робота позаштатної ВЛК на базі Львівської обласної клінічної лікарні фінансується за договором з НСЗУ, підписаним у лютому 2024 року. Ідеться про надання послуг за пакетом медичних гарантій №60 «Медичний огляд осіб, що організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки». ЛОКЛ отримала за цим договором понад 430 тис. грн.

ZAXID.NET знайшов декларації дев’яти лікарів консультативної поліклініки ЛОКЛ, які водночас входять до складу ВЛК. Вони раніше не подавали декларацію про доходи, тож у документах є помилки та бракує даних, зокрема, про доходи членів сім’ї декларантів.

Ті, хто живуть на зарплату

Галина Худобляк – терапевтка із 20-річним досвідом, спеціалізується на ревматології. 10 квітня вона подала декларацію як член ВЛК обласного ТЦК та СП.

Лікарка не згадує в декларації про родичів. Також, згідно з документом, у неї немає власних житла, машини, цінних паперів, дорогих речей чи бодай заощаджень. Єдине, що вказала Галина Худобляк, – це право на користування будинком площею 80 м2 і шістьма сотками землі в селі Лопатин. Нерухомість належить, імовірно, батькові лікарки Романові Худобляку.

У 2023 році Галина Худобляк заробила у ЛОКЛ 199 тис. грн. Ще 7,2 тис. грн вона заробила у ПП «Діла».

Клінічний імунолог Ярослав Толстяк подав декларацію за 2023 рік як член резервного складу позаштатної ВЛК при Львівському ТЦК та СП. Лікар із дружиною і трьома дітьми живе в селі Басівка поблизу Львова. Там із 2021 року у нього є будинок площею 86,6 м2 за 150 тис. грн. Також у власності Ярослава Толстяка чотири земельні ділянки в Басівці загальною вартістю 150 тис. грн. Їхня площа – 0,56 га.

У 2021 році лікар також став власником недобудованої квартири площею 59,5 м2 у Сокільниках. Її ціна не вказана. Їздить Ярослав Толстяк на придбаному у 2018 році за 180 тис. грн Peugeot Partner 2010 року випуску.

У 2023 році Ярослав Толстяк заробив у ЛОКЛ 221,6 тис. грн, ще 108,4 тис. грн він заробив за сумісництвом. Де працює і скільки заробляє дружина лікаря Юлія Толстяк, в декларації не вказано, як і інформація про заощадження сім’ї.

Гінекологиня Тетяна Гресько у своїй декларації за 2023 рік вказала, що є членкинею ВЛК, але не уточнила, якої саме. Згідно з декларацією, у лікарки немає ані сім’ї, ані житла, ані машини, ані будь-яких активів.

У 2023 році вона заробила у ЛОКЛ 200 тис. грн. Ще 150 тис. грн вона заробила у ПП «Медіс».

Ті, хто «трішки» відклав

Деякі лікарі-члени ВЛК підійшли до заповнення декларацій більш ретельно і вказали не лише свою зарплату, а й статки – житло, машини, заощадження.

Богдан Процовський – лікар-отоларинголог і член позаштатної постійнодіючої ГВЛК №2, як зазначено в його декларації за 2023 рік.

У листопаді 2021 року Богдан Процовський став власником будинку площею 106 м2 і земельної ділянки площею 157 м2 у Львові. Вартість будинку – 695,8 тис. грн, землі – 283,8 тис. грн. Їздить Богдан Процовський на купленому у квітні 2022 року за 160 тис. грн Volksvagen golf 2004 року випуску.

У 2023 році лікар заробив у ЛОКЛ 250 тис. грн. Він також зберігає готівкою 10 тис. доларів (близько 400 тис. у гривневому еквіваленті). Інформації про доходи і заощадження дружини Богдан Процовський не надав.

Ортопед-травматолог Любомир Лазарчук, згідно з його декларацією за 2023 рік, є членом позаштатної ВЛК на базі ЛОКЛ. У лікаря є дві квартири у Львові – площею 73 і 36 м2, набуті ним у власність 2012 року. Їхня вартість в декларації не вказана. Дружина лікаря Галина Лазарчук володіє 12 м2 землі у Львові.

Із липня 2020 року Любомир Лазарчук їздить на BMW 335D 2010 року випуску вартістю 148,7 тис. грн. Його дружина із 2019 року їздить на Mazda CX-5 2015 року, ціна якої не вказана.

У 2023 році Любомир Лазарчук заробив у ЛОКЛ 319 тис. грн. Галина Лазарчук працює у Львівському ТМО акушерства і гінекології, а за сумісництвом – в клініці «Новодерм». Проте сказати чоловікові, скільки там заробляє, лікарка відмовилась.

Щодо заощаджень, то Любомир Лазарчук зберігає готівкою 1 млн грн.

Гінекологиня Олеся Походило є членкинею ГВЛК 2. У своїй декларації за 2023 рік лікарка не згадує членів сім’ї. Із нерухомості вона володіє частиною будинку площею 208,7 м2 у Львові. Загальна ціна будинку – 963 тис. грн, Олесі Походило із 2017 року належать 28%.

Їздить лікарка на купленому в жовтні 2020 року Lexus CT-200H 2015 року випуску. Його вартість не вказана.

В обласній лікарні у 2023 році Олеся Походило заробила 250 тис. грн. Ще 15 тис. грн вона заробила за сумісництвом у ТОВ «Лікарня Експерт». Водночас гінекологиня зберігає готівкою 40 тис. доларів (це приблизно 1,6 млн грн).

Тарас Сорока – завідувач відділення судинної хірургії і трансплантації, судинний хірург, член позаштатної гарнізонної ВЛК №2. Про це він вказав у своїй декларації про доходи за 2023 рік.

У Тараса Сороки із 2008 року є будинок в Старому Самборі площею 294 м2, із 2000-го року він разом із дружиною Оксаною Сорокою володіє квартирою у Львові площею 27 м2. Вартість нерухомості в декларації не вказана. Також у судинного хірурга є частка квартири в Старому Самборі і частка гаража там же.

Із 2004 року Тарас Сорока їздить на Ford Focus 2000 року випуску.

У 2023 році хірург заробив у ЛОКЛ 274 тис. грн. Також він отримав у якості гонорарів 24,8 тис. грн від АТ «Київський вітамінний завод» і 3750 грн від «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ».

Дружина лікаря Оксана Сорока працює в обласному кардіологічному центрі. Там за 2023 рік вона заробила 269 тис. грн. Ще 12,4 тис. грн гонорарів вона отримала від того ж «Київського вітамінного заводу».

Щодо заощаджень, то Тарас Сорока зберігає готівкою 750 тис. грн.

Роман Зубачик – заступник медичного директора з хірургічної допомоги у ЛОКЛ, заступник голови ВЛК (але не вказано, якої саме).

У декларації за 2023 рік Роман Зубачик вказав квартиру у Львові площею 82 м2, якою володіє з 1995 року спільно з дружиною Валентиною Зубачик. Їздить лікар на Hyundai Santa Fe 2016 року випуску ціною 465,5 тис. грн.

У 2023 році Роман Зубачик заробив у ЛОКЛ 459 тис. грн, що значно більше за зарплату його колег. Валентина Зубачик також працює у ЛОКЛ. Вона отримала там 185 тис. грн зарплати. На банківських рахунках подружжя медиків зберігає 404 тис. грн. Ще 20 тис. доларів (близько 800 тис. в гривневому еквіваленті) Роман Зубачик зберігає готівкою.

«Ми не з такої сім’ї, ми з багатої»

Вероніка Ганюк – офтальмологиня ЛОКЛ і членкиня позаштатної ГВЛК №2, про що йдеться в її декларації за 2023 рік. Варто сказати, що чоловік лікарки Руслан Ганюк – заступник начальника головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Сама ж Вероніка Ганюк також займається бізнесом.

Лікарка задекларувала багато нерухомості. Її чоловік із 2013 року володіє земельною ділянкою площею 800 м2 у Сокільниках. Вероніці Ганюк належить половина ділянки загальною площею 998 м2 у Солонці, що оцінюється в 216 тис. грн. Разом із чоловіком із 2014 року лікарка володіє будинком у Солонці площею 469 м2 і вартістю 1,6 млн грн. Також у Вероніки Ганюк із 2008 року є квартира у Львові площею 69 м2, що обійшлася їй у 32,5 тис. грн, згідно з декларацією.

Окрім того, у Вероніки Ганюк є земельна ділянка площею 1241 м2 в селі Конопниця, два нежитлових приміщення в Зубрі загальною площею 225 м2 і ціною 1,08 млн грн, придбані у 2018 році, нежитлове приміщення у Львові площею 64 м2 і вартістю 604 тис. грн, придбане у 2021 році.

Вероніка Ганюк також задекларувала три годинника чоловіка і один свій. У лікарки є дві шуби, одна з них – дизайнерська.

Із січня 2023 року Вероніка Ганюк орендує у фірми «Західукртранс» Mersedes Benz G400 2022 року випуску. Витрати на це не вказані в декларації. Її чоловік користується автомобілем родички Людмили Ганюк – це Mersedes Benz S63AMG 2019 року випуску.

Лікарці Вероніціі Ганюк належать 50% корпоративних прав ТОВ «Стронг Пак захід» і 51% ТОВ «Паперові мундштуки». У лютому 2023 року вона придбала корпоративні права ще однієї фірми за 3,77 млн грн.

У ЛОКЛ Вероніка Ганюк заробила у 2023 році всього 110 тис. грн. Руслан Ганюк торік заробив у податковій 285 тис. грн. В ЛНМУ імені Данила Галицького лікарка заробила за сумісництвом ще 50 тис. грн, 30 тис. грн вона заробила в обласній інфекційній лікарні. ТОВ «Сона Фармексім» надало лікарці «додаткове благо» вартістю 90 тис. грн.

А от підприємництво принесло Вероніці Ганюк 2,49 млн грн.

Подружжя зберігає готівкою 45 тис. доларів, 70 тис. євро і 3,5 млн грн.

Короткий висновок

Перше, що видно у деклараціях лікарів-членів ВЛК, це справді маленькі зарплати лікарів у комунальному закладі. Та це не заважає комусь із них зберігати сотні тисяч і мільйони гривень готівкою, купувати квартири і машини. Для деяких лікарів, як показують документи, успішними у плані заробітку стали роки пандемії коронавірусу, коли вони змогли зробити дорогі покупки. Звісно, багато лікарів комунальних закладів також мають роботу у приватних медичних центрах. То чому б про це не сказати?

Друге, що привертає увагу, це те, що лікарі обласної клінічної лікарні не соромляться отримувати гроші від приватних лабораторій і фармкомпаній, до яких, вочевидь, скеровують своїх пацієнтів. Навіть коли пацієнти – це радше хобі, а не основна робота.

По-третє, медики мають усвідомити важливість декларування і все ж навчитися правильно заповнювати декларації про доходи. Це не страшно, коли за тобою стежить суспільство, тим більше, якщо ти декларуєш свою чесність.

До слова, у Львівській обласній клінічній лікарні працює також лікарсько-консультативна комісія, що вирішує питання про призначення групи інвалідності перед МСЕК. Та про це – іншим разом.