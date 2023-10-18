Лікарку викрили під час передачі частини хабара

Поліція викрила ще одну схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації до ЗСУ, яким лікарі видавали фальшиві довідки для оформлення інвалідності. Їх затримали під час отримання хабара. За інформацією ZAXID.NET, це лікарки Львівської обласної клінічної лікарні.

Лікарки вимагали у пацієнта 1000 доларів за перебування на стаціонарному лікуванні та за видачу фальшивих документів, які допомагали оформити групу інвалідності та виїхати за межі держави.

17 жовтня правоохоронці затримали одну із лікарок у службовому кабінеті під час отримання 300 доларів.

«Встановлено, що лікар-невропатолог та завідувачка приймально-діагностичного відділення однієї з медичних установ Львова вимагали та одержали неправомірну вигоду від пацієнта – військовозобов’язаного громадянина України, за підготовку сфальсифікованої медичної документації з метою встановлення у нього групи інвалідності», – повідомили 18 жовтня у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Слідчі повідомили обом зловмисницям про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд має обрати запобіжний захід.

Слідство не розголошує назви лікарні, втім, за інформацією ZAXID.NET ідеться про лікарів Львівської обласної клінічної лікарні. Директор ЛОКЛ Михайло Гичка в коментарі ZAXID.NET не підтвердив, але й не заперечив цього, зазначивши, що не може коментувати інцидент через слідчі дії.