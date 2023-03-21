Олесю Турницьку затримали за підозрою в отриманні хабара у червні 2021 року

37-річну рентгенологиню Львівського обласного шпиталю ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи Олесю Турницьку засудили до 4 років ув’язнення за сприяння в оформленні інвалідності. Жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною, але допомагала військовим швидко «вирішувати питання» з МСЕК.

«Прокурори довели, що засуджена висунула пацієнту протиправну вимогу – 8000 доларів США за медичні довідки, які продовжать групу інвалідності та дозволять військовому отримати передбачену законодавством одноразову матеріальну виплату. При цьому медпрацівниця обіцяла учаснику АТО здійснити вплив на військово-лікарську комісію, яка і ухвалить відповідне рішення», – повідомили 21 березня у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Як йдеться у вироку суду, лікарка-рентгенологиня була у відпустці по догляду за дитиною, однак використовувала свої робочі зв’язки для вирішення питань і «впливу на прийняття рішення посадовими особами».

У жовтні 2020 року вона вимагала у військового 10 тисяч доларів для повторного встановлення ІІІ групи інвалідності і отримання одноразової грошової допомоги. Згодом вона зменшила суму до 8 тисяч доларів, які отримала 1 червня 2021 року.

На суді військовослужбовець, що проходив службу за мобілізацією і у липні 2014 року при виконанні бойового завдання отримав контузію, повідомив, що йому рекомендували звернутися до підсудної як до «спеціаліста, який може допомогти вирішити це питання, оскільки він самостійно не зможе цього зробити». Після домовленості з нею всі питання з оформлення інвалідності вирішили без участі військовослужбовця і проходження ним комісії.

Військовий звернувся із заявою до правоохоронних органів для викриття злочинної діяльності. Лікарку у декреті затримали відразу після передачі грошей.

Як з’ясував ZAXID.NET, засуджена – лікарка рентгенологічного відділення шпиталю Олеся Турницька.

14 березня Сихівський районний суд Львова визнав її винною у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України) і засудив до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції.