Зловмисницю затримали 1 червня під час одержання хабаря від учасника бойових дій

Лікарку Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи викрили під час отримання 8 тис. доларів США хабара. Вона вимагала хабарі від учасників АТО за оформлення інвалідності.

Як повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області у середу, 2 червня, лікарка Львівського обласного госпіталю ветеранів, що у Винниках налагодила схему вимагання хабарів в учасників АТО, які хотіли оформити інвалідність. При чому хабарі вона вимагала навіть у тих, хто мав законні підстави отримати інвалідність. Корупційна схема працювала ще на етапі збору документів. За свої «послуги» лікарка встановила різні розцінки. Наприклад, за зміну групи інвалідності пораненому бійцю вона вимагала 8 тис. доларів США.

Зловмисницю затримали 1 червня під час одержання хабаря від учасника бойових дій, за який обіцяла посприяти при наданні йому позитивного висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про призначення ІІ групи інвалідності, що передбачає близько 800 тис. грн соцвиплат. Під час обшуків на роботі та в помешканні лікарки правоохоронці знайшли папки з документами бійців АТО та чорнові записи.

Лікарці готують підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Якщо провину лікарки доведуть, їй загрожує від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Правоохоронці також перевіряють причетність до злочину інших працівників Винниківського госпіталю, військомату та львівської Медико-соціальної експертної комісії.