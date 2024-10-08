Корупція у МСЕК, мабуть, ні для кого не є новиною. Особливо під час повномасштабного вторгнення, коли військовозобов’язані, або їхні родичі намагають зробити групу інвалідності для уникнення призову. Про деякі випадки говорять, але про більшість все ж таки ні. Після обшуків у голови Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи, де правоохоронці виявили 6 мільйонів доларів готівкою, коштовності, елітні авто та десятки об’єктів нерухомості, ZAXID.NET вирішив поцікавитись статками її колег із Львівщини.

ZAXID.NET проаналізував понад 20 декларацій голів медико-соціально експертних комісій (МСЕК) на Львівщині за 2023 рік та розповідає, скільки зароблять та заощаджують посадовці.

Для чого потрібні МСЕК?

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) проходять люди для встановлення групи інвалідності, відсотку втрати працездатності, потреби у протезуванні, визначення індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю. МСЕК є обласні, міжрайонні, районні, а також можуть бути загальні чи спеціалізовані. Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.

Під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія, охочих пройти МСЕК значно побільшало, оскільки багато людей зазнали травм, що є підставою для оформлення групи інвалідності, а ще частина у такий спосіб намагаються ухилитись від призову під час мобілізації. Це доволі поширена схема, коли військовозобов’язані намагаються оформити собі групу, щоб уникнути призову, або ж це роблять їхні родичі, що також може слугувати підставою для звільнення від військової служби.

До прикладу, чинні військовослужбовці можуть звільнитись з військової служби, якщо у одного з їхніх батьків є перша чи друга група інвалідності, або якщо будь-яку групу інвалідності встановлено їхній дружині/чоловіку. Зараз військові частко використовують цю підставу для звільнення зі служби, а якщо військові частини не задовольняють рапорти, то суди здебільшого стають на сторони позивачів.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії групу інвалідності в Україні було не завжди легко отримати, а зараз, коли черги до МСЕК чималенькі, ця проблема загострилась.

У голови Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи правоохоронці нещодавно знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, коштовності, елітні авто та десятки об’єктів нерухомості. Гроші знаходили у кожній шпарині квартири, а під час обшуків вона викинула мільйон доларів готівкою у вікно, але сумки з валютою знайти правоохоронці. На тлі корупційного скандалу мають перевірити усі МСЕК Хмельниччини, а голова Волинської ОВА заявив про початок масштабної перевірки рішень ВЛК та МСЕК й у Волинській області. Це варто було б зробити й у інших областях. Звісно не у всіх МСЕК процвітає корупція, кожен факт мали б перевіряти правоохоронці та доводити справи до судів, які б і виносили справедливі покарання.

Офіційні статки голови Львівського обласного МСЕК

Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи очолює Володимир Решота. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, він очолює обласний центр МСЕК із 1999 року.

У 2023 році він отримав 499 тис. грн зарплати, 120 тис. грн пенсії та 3,9 млн грн, отриманих внаслідок прийняття майна (квартири) на підставі договору про переведення боргу. Його дружина Наталія Решота працює у КНП ЛОР «Центр спортивної медицини і реабілітації», вона отримала 251 тис. грн зарплати та 65,9 тис. грн пенсії.

Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи очолює Володимир Решота

Подружжя зберігає 15 тис. доларів, 8 тис. євро та понад 700 тис. грн заощаджень (грошових активів) станом на кінець минулого року.

У 2023 році Володимир Решота став власником квартири у Львові (80 м2), вартістю 3,9 млн грн, яку згадували вище, у його власності є також гараж. Наталії Решоті належить дві квартири у Львові (93,9 м2 та 42,3 м2), а також гараж. Окрім цього подружжя має три земельні ділянки на території області. Єдине у сім’ї авто, Toyota Venza (2010 року випуску), належить Наталії Решоті.

Скромні зарплати, солідні заощадження

Під час аналізу офіційних декларації голів різних МСЕК Львівської області, можна узагальнити, що річна зарплата голови МСЕК становить приблизно 240 тис. грн (у когось зарплата доходить до 300 тис. грн, а у когось може бути й менше 200 тис. грн), а заощадження медики та їхні родичі люблять зберігати у валюті та готівкою.

Рекордною сумою задекларованої валюти може похизуватись голова міжрайонної спеціалізованої профпатологічної МСЕК Зіновія Николишин разом із чоловіком. Голова спеціалізованої МСЕК, за 2023 рік задекларувала менше 300 тис. грн доходів – сюди входить зарплата, пенсія та дохід від надання майна в оренду. У її чоловіка Миколи доходи скромніші – 83 тис. грн зарплати у «Червоноградському АТП 14628» та 38 тис. грн пенсії. Попри скромні доходи, подружжя має значні статки: 300 тис. доларів та 1,3 млн грн готівкою.

Подружжя декларує квартиру у Червонограді (62 м2), ділянку з будинком у Зубрі (257 м2) та чотири ділянки у Тернопільській області. У Миколи Николишина є три авто: Mercedes-Benz Vario 612D (2000 р. в.), БАЗ А079 «Еталон» (2006 р. в.), Volkswagen Touareg (2019 р. в.). Вартість жодного авто у декларації не вказана.

Голова обласної МСЕК №2 Ігор Боженко декларує 252 тис. грн зарплати, 72 тис. грн від надання майна в оренду та 24 тис. грн пенсії. Основне місце праці його дружини Наталії Боженко – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, де вона отримала торік 305 тис. грн, окрім цього дружина голови МСЕК отримала ще 767 тис. грн інших доходів, зокрема гонорарів та пенсії. Станом на кінець 2023 року подружжя зберігало 93 тис. доларів, 26 тис. євро та близько 180 тис. грн заощаджень.

Сім’я медиків Ігор та Мар’яна Войтовичі зберігають 84 тис. доларів, 31 тис. євро та понад 450 тис. грн, більшість заощаджень у валюті та готівкою. Дохід голови Шевченківської міжрайонної МСЕК Ігоря Войтовича невеликий, як і у інших голів МСЕК, – 247 тис. грн. Його дружина Мар’яна є кардіологом та працює у Першому ТМО Львова, вказуючи 724 тис. грн зарплати.

Подружжя має три ділянки та будинок на Волині, квартиру та гараж у Львові, а також дві ділянки та будинок у Львівській області. Єдине авто, Toyota Raw4 (2019 року випуску), зареєстрована на Мар’яну Войтович із 2021 року.

Основний прибуток у сім’ю голови Дрогобицької міжрайонної МСЕК Лариси Паленичак приносить її чоловік-підприємець Богдан Паленичак – 2 млн грн. Заощадження подружжя становлять 77 тис. доларів, 44 тис. євро та близько 400 тис. грн. Наприкінці 2022 року Богдан Паленичак став власником авто Volkswagen ID.4 (2022 р. в.), задекларованою вартістю 1,1 млн грн.

Голова фтизіопульмонологічної МСЕК №1 Елла Тимчак отримала торік 300 тис. грн зарплати та вказує 78 тис. доларів заощаджень готівкою. Вона живе сама, то ж вказує лише свої доходи. Із 2022 року вона їздить на кросовері Renault Captur (2019 року випуску), має частки у двох львівських квартирах та із 2023 року є власницею двох ділянок у селі Вовків під Львовом.

На жаль, більшість голів МСЕК вперше подавали декларації про доходи, тож відстежити, як саме вони із рідними накопичували свої статки на сайті НАЗК неможливо.

Працювали і відклали

Основний дохід у сім’ю голови обласної МСЕК №1 Оксани Лисецької приносить її чоловік Віталій Лисецький, який вказує 2 млн грн доходу. Він зареєстрований ФОПом та займається «діяльністю у сфері охорони здоров’я». Попри мільйонні доходи чоловіка, заощадження (грошові активи) декларує саме Оксана Лисецька – 50 тис. доларів, 10 тис. євро та 150 тис. грн готівкою.

У грудні 2023 року Віталій Лисецький став власником авто Mercedes-Benz GLC 250 (2017 року випуску), але не вказав, скільки вартувало це авто. Згідно з профільними сайтами, схожу машину можна придбати за понад 30 тис. доларів. У його власності є також житловий будинок у селищі Рудно (84,9 м2) та частка земельної ділянки.

Голова міжрайонної спеціалізованої психіатричної МСЕК №1 Андрій Денисюк декларує скромні доходи – 245 тис. грн зарплати та 86 тис. грн пенсії, але пристойні заощадження: 45 тис. доларів, 6 тис. євро та 160 тис. грн готівкою. Протягом останніх років голова МСЕК не купував нової нерухомості, він декларує квартиру у Львові (83 м2), 4 ділянки та житловий будинок у Ходорові (193 м2), а також земельну ділянку у Наварії. У власності Денисюка є три авто, найновіше – Renault Sandero (2019 р. в.), а також ВАЗ 21011 (1979 р. в.) та Opel Monterey (1993 р. в.).

Голова Залізничної міжрайонної МСЕК Лідія Дукас у 2023 році, окрім роботи у МСЕК, де отримала 246 тис. грн зарплати, займалася ще підприємницькою діяльністю та продала майно. З підприємницької діяльності вона отримала 154 тис. грн, а від продажу рухомого майна – 298 тис. грн. Чоловік голови МСЕК Андрій Кобільник працює у податковій, вказуючи 321 тис. грн зарплати, 38 тис. грн пенсії та 852 тис. грн подарунку від Лариси Кобільник. Заощадження подружжя зберігає у валюті – 52 тис. доларів.

Наприкінці 2023 року Лідія Дукас стала власницею авто Mazda CX-9 (2018 року випуску), задекларованою вартістю 691 тис. грн, також у її власності є Toyota Corolla (2008 р. в.). Із 2022 року Андрій Кобільник їздить на авто Honda M-NV (2022 р. в.), яке записане на Любов Дукас, він також може користуватись ще одним її авто – BMW i3 (2016 р. в.). Подружжя вказує дві квартири у Львові, два нежитлові приміщення і ділянку у Трускавці та Дрогобичі.

Голова обласної МСЕК №3 Валентина Головацька отримала 245 тис. грн зарплати та 50 тис. грн пенсії. Її чоловік Ігор Головацький 240 тис. грн пенсії, 22 тис. грн субсидії. Подружжя зберігає 34,6 тис. доларів, 11,2 тис. євро та близько 430 тис. грн заощаджень станом на кінець 2023 року, більшість грошей – готівкою.

Ігор Головацький є власником однієї квартири у Львові, а також вказує два об’єкти незавершеного будівництва (квартира площею 121,6 м2 та паркомісце). Він також є власником авто Honda CR-V (2019 року випуску). Голова МСЕК немає автомобіля чи нерухомості.

Голова міжрайонної спеціалізованої психіатричної МСЕК №2 Лілія Малаковська у 2023 році отримала 244,9 тис. грн зарплати, її чоловік Роман Малаковський отримав загалом 844 тис. грн доходів, більшість – це зарплата у ТзОВ «БАДМ». Заощадження (37 тис. доларів, 5 тис. євро та 280 тис. грн) подружжя зберігає готівкою.

Подружжя має квартиру та гараж у Львові, а також земельну ділянку із житловим будинком у Солонці. Роман Малаковський у 2022 року став власником авто Volkswagen T-Cross (2022 р. в.), задекларованою вартістю 690 тис. грн, а також володіє авто Skoda Octavia A7 (2013 р. в.).

Голова міжрайонної травматологічної МСЕК Зоряна Цяпка отримала 236 тис. грн зарплати, а її чоловік Орест Тушницький вказав 644 тис. грн зарплати у ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» та 64 тис. грн зарплати за сумісництвом. Загальні заощадження подружжя станом на кінець 2023 року становлять: 29,6 тис. євро, 26,7 тис. доларів та близько 140 тис. грн готівкою.

Орест Тушницький є власником двох ділянок та двох будинків у Винниках, а його дружина має частку у львівській квартирі. Єдине авто у сім’ї – це Mitsubishi Lancer (2006 року випуску), записане на Зоряну Цяпку.

Квартира у подарунок та нове авто

Олеся Тишкевич разом із свої чоловіком Олексієм обоє працюють у Львівському обласному центрі медико-соціальних експертиз та вказують зарплати – 239 тис. грн та 248 тис. грн відповідно. Окрім цього Олексій Тишкевич вказав 15 тис. грн пенсії, а голова спеціалізованої кардіологічної МСЕК №2 отримала у подарунок квартиру у Львові (49 м2) від Ганни та Степана Гаєвських. Заощадження подружжя зберігає переважно у валюті та готівкою – 22,2 тис. доларів та 19,2 тис. євро.

Подружжя декларує паркомісце та ще дві квартири у Львові (одною може користуватись, а інша є у співвласності), та землю у Перемишлянах, а також чотири авто: Ford Escape (2012 р. в.), Ford Mondeo (2013 р. в.), Mercedes-Benz 208D (1994 р. в.), Daewoo Matiz (2006 р. в.).

Голова Міжрайонної спеціалізованої кардіологічної МСЕК №1 Оксана Жолобак декларує 410 тис. грн річного доходу, який здебільшого складається із зарплати у Львівському обласному центрі медико-соціальних експертиз та пенсії. Вона живе сама, тому вказує лише свій дохід. Більшість своїх заощаджень медикиня, як і інші голови МСЕК, зберігає готівкою та у валюті: 14 тис. доларів, 2 тис. євро, 100 тис. грн.

Голова МСЕК є співвласницею квартири у Львові, а у 2023 році отримала земельну ділянку в місті та вказала право власності на недобудовану квартиру (64,4 м2). Автомобіля посадовиця немає.

Романа Казімірська, голова Франківської міжрайонної МСЕК, торік стала власницею авто Toyota Camry (2023 р. в.), задекларованою вартістю 1,2 млн грн. Її чоловік Петро із 2017 року їздить на Nissan Juke (2017 р. в.), але вартість авто не вказує.

Основний дохід у сім’ю приносить Романа Казімірська, маючи загалом 290 тис. грн зарплати. Торік вона отримала також 750 тис. грн від продажу рухомого майна. Петро Казімірський вказав 25 тис. грн пенсії. Заощадження подружжя зберігає у валюті та готівкою – 25 тис. доларів. У власності голови МСЕК є ділянка та будинок у Солонці (165 м2).

Голова онкологічної МСЕК №1 Володимир Павловський разом із дружиною Ольгою обоє працюють у Львівському обласному центрі медико-соціальних експертиз та вказують 244 тис. грн та 229 тис. грн зарплати відповідно. Голова МСЕК також має 55 тис. грн пенсії. 26,5 тис. доларів заощаджень подружжя зберігає готівкою та ще близько 45 тис. грн на картках. Подружжя вказує дві квартири у Львові, паркомісце та ділянку у Скнилові. Володимир Павловський є власником авто Mitsubishi Outlander (2011 року випуску).

Голова спеціалізованої офтальмологічної МСЕК Оксана Шевців декларує 184 тис. грн зарплати та 62 тис. грн пенсії, ще 47 тис. грн вона отримала, продаючи електроенергію за зеленим тарифом. Її чоловік Ігор Шевців є керівником КНП «Добросинсько-Магерівський ЦПМСД» та отримав 298 тис. грн зарплати і 122 тис. грн пенсії. Заощадження у подружжя скромні – всього 25 тис. грн.

У 2023 році Ігор Шевців став власником авто Volkswagen ID.4 X (2023 року випуску), але не вказав його вартість. Згідно з профільним сайтом, вживане авто можна купити приблизно за 30 тис. доларів (1,2 млн грн). Оксана Шевців є власницею ділянки та будинку у Жовкві (227 м2), ще одну ділянку у місті має її чоловік, також вони вказують дві ділянки у Львівській області.

Скромні і бездомні

Єдина голова МСЕК, яка не вказала, де саме вона із родиною проживає, – це Галина Старічек. Голова спеціалізованої фтизіопульмонологічної МСЕК №2 Галина Старічек єдина приносила дохід у сім’ю, яка складається ще із чоловіка та двох дітей. Вона вказала 314 тис. грн зарплати у Львівському обласному центрі медико-соціальних експертиз та 54 тис. грн зарплати у медичному університеті. Заощадження сім’ї становлять 18,4 тис. доларів.

Галина Старічек має земельну ділянку у Скнилові та недобудований будинок, але де родина проживає на час будівництва, у декларації не вказано. У чоловіка голови МСЕК є одне авто – ВАЗ 217030 (2008 р. в.). Додамо, що посадовці мають вказувати не лише власну нерухомість, а й ту, якою вони користуються, а за недостовірні дані у деклараціях передбачені штрафи.

Юрій Кузьмович, в.о. голови Самбірської міжрайонної МСЕК, декларує відсутність заощаджень станом на кінець 2023 року. Він отримав 190 тис. грн зарплати у Львівському обласному центрі медико-соціальних експертиз, а його дружина Оксана вказала 156 тис. грн зарплати у Самбірській ЦРЛ.

Він декларує квартиру у Самборі, а також подружжя має три авто: із 2022 року Юрій Кузьмович є власником Volkswagen Tiguan (2018 р. в.), йому належить Volkswagen Jetta (2012 р. в.), а його дружині (Volkswagen Golf 1999 р. в.).

Лідія Кімакович, яка у 2023 році очолювала Сихівську міжрайонну МСЕК, отримувала 231 тис. грн зарплати та 69 тис. грн пенсії. Заощадження у неї невеликі – 30 тис. грн станом на кінець минулого року. Із нерухомості у неї є будинок у Львові та ділянка у Яворівському районі.

Голова міжрайонної спеціалізованої онкологічної МСЕК №2 Оксана Довбуш отримала 246 тис. грн зарплати та 26 тис. грн від надання майна в оренду. Із чоловіком та братом голови МСЕК пов’язані фірми «М’ясний край» та «Лео Міт», від яких вони отримали загалом 400 тис. грн доходів. Оксана Довбуш зберігає 7 тис. доларів, 2 тис. євро та 80 тис. грн готівкою.

Оксана Довбуш є власницею двох квартир у Львові, подружжя має п’ять нежитлових приміщень у області, а у 2023 році син голови МСЕК став власником приміщення у Львові. У чоловіка Оксани Довбуш Олега Амеліна є авто Volkswagen Caravelle (2009 р. в.), а брат Михайло із 2023 року є власником Volkswagen Touareg (2005 р. в.).

В.о. голови Личаківської міжрайонної МСЕК Павло Лисий вказує 243 тис. грн зарплати, 83 тис. грн пенсії та 270 тис. грн від відчуження нерухомості. Із заощаджень у нього 11 тис. доларів. Він має квартиру у Львові, ділянку та недобудований будинок у Брюховичах, а також авто Volkswagen Passat (2015 року випуску).