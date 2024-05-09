До оборудки з зерном причетні ще двоє людей

Колишнього директора Чортківського хлібзаводу підозрюють у розтраті зерна на 8,3 млн грн. Працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що керівник підробив накладні щодо постачання 2400 тонн кукурудзи. До оборудки з зерном причетні ще двоє його підлеглих.

В травні 2020 року про те, що в Чортківському комбінаті хлібопродуктів зникли тонни зерна повідомив тодішній радник міністра внутрішніх справ, колишній нардеп Михайло Апостол. Чиновник розповів, що в Чорткові під час аудиту виявили недостачу зерна з Держрезерву, яке б могло поміститися в 150 вагонів. В червні 2020 року поліція Тернопільщини розпочала розслідування стосовно розтрати майна Держрезерву. Далі справу передали в НАБУ. Детективи відомства з’ясували, що зерно зникло ще в 2018 році і виявили причетних до цієї оборудки посадовців.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП 9 травня 2024 року повідомили про підозру колишньому директору державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України.

«Під час розслідування встановили, що у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за допомогою ще двох спільників організував розтрату майна державного підприємства шляхом підроблення накладних про постачання 2400 тонн зерна кукурудзи», – повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в четвер, 9 травня.

У результаті державний хлібокомбінат перерахував 8,3 млн грн за продукцію, яка так і не була поставлена. Окрім колишнього керівника хлібзаводу підозру оголосили також начальнику дільниці хлібокомбінату та голові фермерського господарства, які причетні до розтрати коштів державного підприємства.

Дії осіб кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Чиновникам загрожує позбавленням волі на строк до 12 з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.