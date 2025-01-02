За позбавлення мандата Юрія Ништи проголосував 31 депутат

Тернопільська облрада під час передноворічної сесії проголосувала за позбавлення мандата двох депутатів. Під час сесії розглянули заяви депутата від «Європейської Солідарності» Юрія Ништи та члена фракції «За майбутнє» Святослава Лебонтова.

Під час сесії Тернопільської обласної ради 30 грудня депутати проголосували за позбавлення депутатського мандата двох обласних обранців. Першою розглянули заяву депутата від партії «ЄС» Юрія Ништи. Її перед тим погодили на засіданні комісії обласної ради. На сесії за це рішення проголосував 31 депутат.

Додамо, що в травні цього року тернопільський журналіст Сергій Сінкевич опублікував на своїй сторінці в Facebook допис про те, що 52-річний Юрій Ништа вже після повномасштабного вторгнення виїхав з України під приводом поїздки за гуманітарною допомогою. За даними журналіста, він перетнув границю він у березні 2022 року і з того часу так і не повернувся.

Сам Юрій Ништа в своєму Facebook 25 травня написав, що дійсно перебуває за кордоном на лікуванні. Однак не зазначив, як він виїхав за кордон і коли повернеться.

«Наразі я перебуваю на лікуванні за кордоном. Не виїхав назавжди, не втікаю від мобілізації, не переховуюся і що там ще звучить у дописах та коментарях. Процес лікування виявився складнішим і довготривалішим, ніж це було прогнозовано на початку. Є сукупність багатьох факторів, на які, на жаль, я не маю впливу. А тому повинен виходити з тієї ситуації, що вже склалася, щоб не переривати усе, що вже було пройдено та подолано, а завершити курс до одужання», – написав Юрій Ништа.

Також під час другого пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради повноваження склав член фракції «За майбутнє» Святослав Лебонтов.

За даними руху «Чесно» – Юрій Ништа 52-річний підприємець, має вищу освіту. Член політичної партії «Європейська Солідарність». В 2020 році його було обрано В Тернопільську обласну раду по списку № 18 округ 4.

Святослав Лебонтов – 45-річний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Престижбуд Тернопіль», має вищу освіту, безпартійний. Балотувався в Тернопільську міську раду у 2015 році від політичної партії «Громадський рух “Народний контроль”», не пройшов. В 2020 році обраний депутатом від фракції «За майбутнє».

Наразі також не відомо, хто отримає депутатські мандати замість Юрія Ништи та Святослава Лебонтова.