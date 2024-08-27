Військова контррозвідка затримала посадовця в березні під час отримання хабара

Вищий антикорупційний суд оштрафував депутата Тернопільської облради, голову постійної бюджетної комісії за вимагання хабаря від військового. Посадовця Олега Щиголя військова контррозвідка затримала під час передачі грошей у березні 2024 року. Він вимагав у військового 15 тис. грн за те, що допоможе йому у виділенні матеріальної допомоги на лікування. За рішенням суду депутат має сплатити 68 тис. грн і переказати 1 млн грн на потреби ЗСУ.

Працівники військової контррозвідки та НАБУ 20 березня затримали голову постійної комісії з питань бюджету Тернопільської облради за вимагання і отримання хабара. Чиновник вимагав «відкат» за виділення матеріальної допомоги військовослужбовцю ЗСУ на лікування. Тоді правоохоронці не назвали імені хабарника, однак на сайті Тернопільської обласної ради вказано, що цю посаду обіймав депутат облради Олег Щиголь.

Після розслідування працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури справу передали у Вищий антикорупційний суд. 27 серпня судді ВАКС оголосили вирок депутату Тернопільської облради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матеріальної допомоги. Його на підставі угоди про визнання винуватості визнали винним в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою і призначили заплатити штраф та сплатити благодійну допомогу.

«Враховуючи, що депутат вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн та позбавив права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки», – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у вівторок, 27 серпня.

Крім того, Олег Щиголь повинен перерахувати на потреби ЗСУ 1 млн грн. В САП зазначили, що депутат вже перерахував 600 тис. грн спеціальний рахунок для Збройних сил України. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Довідково. Олег Щиголь народився 7 березня 1981 року в селі Пишківці Бучацького району Тернопільської області. Має вищу освіту. В 1996 році закінчив Пишківську ЗОШ І-ІІ ступенів з відзнакою, з 1996 по 1998 роки навчався в Чортківському медичному училищі, а з 1998 по 2004 рік навчався в Тернопільській медичній академії ім. Горбачевського. Депутат Тернопільської обласної ради. Балотувався у 2020 році і пройшов за списками політичної партії «Довіра» по округу №5. Безпартійний.