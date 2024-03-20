Депутата затримали під передачі йому частини неправомірної вигоди

У Тернополі працівники СБУ та НАБУ затримали голову постійної комісії з питань бюджету Тернопільської облради за вимагання і отримання хабара. Чиновник вимагав «відкат» за виділення матеріальної допомоги військовослужбовцю ЗСУ на лікування. В СБУ не називають імені хабарника, однак на сайті Тернопільської обласної ради вказано, що цю посаду займає депутат облради Олег Щиголь.

Затримання депутата облради проводили представники військової контррозвідки Служби безпеки спільно з детективами НАБУ. Спецоперація відбувалася 20 березня неподалік Тернопільської обласної ради. Обшуки проводили і в приміщеннях адміністративної будівлі ради, що розташована на вул. Грушевського, 8.

За даними слідства, боєць ЗСУ звернувся до представників бюджетної комісії для виділення йому матеріальної допомоги у зв’язку з отриманим пораненням. Чиновник запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. Однак за це депутат облради зажадав половину суми від виділених грошей, а це становить приблизно 15 тис. грн, зазначили ZAXID.NET в правоохоронних джерелах.

«Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його “на гарячому” під час отримання ним частини хабара», – повідомили в СБУ Тернопільщини в середу, 20 березня.

Детективи НАБУ розслідують цей злочин в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі депутату ще не оголосили про підозру. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєння цього злочину чиновнику загрожує до 10 років тюрми.