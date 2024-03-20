Співробітники СБУ затримати Олега Хандина «на гарячому» під час одержання частини хабара – 1250 доларів США

У середу, 20 березня, СБУ Львівщини повідомили деталі затримання посадовця Львівської міськради Олега Хандина на хабарі. За даними спецслужби, він гарантував сприяння в оформленні документації щодо реконструкції об’єктів нерухомості в межах історичного ареалу Львова.

Як вказано у повідомленні СБУ Львівщини, спецслужба затримала у Львові посадовця управління охорони історичного середовища, який вимагав хабарі за погодження документації у містобудівній сфері. Правоохоронці не розголошують прізвище, але, за даними ZAXID.NET, йдеться про посадовця Львівської міськради Олега Хандина.

За даними СБУ, чиновник, всупереч законодавству, гарантував сприяння в оформленні документації щодо реконструкції об’єктів нерухомості в межах історичного ареалу Львова. Свої послуги він оцінив у 2000 доларів США.

За це посадовець обіцяв вплинути на своїх колег із департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії посадовця та затримати його «на гарячому» під час одержання частини хабара – 1250 доларів США.

Правоохоронці провели обшуки в службових приміщеннях управління Львівської міськради та за місцем проживання фігуранта, під час яких виявили та вилучили документацію, що підтверджує ведення протиправної діяльності.

Чиновнику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 ( зловживання впливом).

Готуються документи для обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство для з’ясування усіх обставин та встановлення й інших учасників вказаної протиправної схеми.