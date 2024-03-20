В управлінні охорони історичного середовища ЛМР вдруге проведуть кадрові зміни

Після затримання на хабарі працівника управління охорони історичного середовища Олега Хандина Львівська міська рада разом з сектором доброчесності проведе кадровий аудит. Міський голова Львова Андрій Садовий у середу, 20 березня, повідомив, всі працівники управління охорони історичного середовища мають пройти перевірку на придатність до роботи в органах місцевого самоврядування.

«Якщо люди не відповідають займаним посадам, то їх слід замінити. Бо речі, що відбулися напередодні, – це ганьба для команди міської ради», – сказав Андрій Садовий.

Керівниця управління персоналом ЛМР Лілія Савич, зазначила, що кожен працівник управління історичного середовища матиме співбесіду, до якої долучаться фахівці сектору доброчесності.

«Зважаючи на ситуацію, що вже є другий підтверджений відповідними органами випадок корупції, ми змушені провести перевірку рівня компетенцій усіх працівників та працівниць управління охорони історичного середовища. Залежно від результатів, які ми отримаємо, будемо застосовувати відповідні санкції», – пояснила Лілія Савич.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 березня, правоохоронці затримали працівника міського управління охорони історичного середовища Олега Хандина, якого підозрюють в отриманні хабара. Чиновник за 2 тис. доларів обіцяв сприяти в оформленні документації на реконструкцію об'єктів нерухомості в межах історичного ареалу Львова. Олег Хандин отримав підозру в отриманні неправомірної вигоди та зловживання впливом.

Додамо, що раніше, у серпні 2023 року, на хабарі затримали тимчасового виконувача обов'язків управління історичного середовища Георгія Корнєєва. За інформацією прокуратури, чиновник вимагав 1,5 тис. доларів за погодження технічної документації для облаштування окремого входу у квартиру. Галицький районний суд Львова обрав Георгію Корнєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 161 тис. грн застави. Чиновник сплатив заставу та вийшов з СІЗО. ZAXID.NET також з'ясував, що Георгій Корнєєв давав інтерв'ю російським пропагандистам.

Після затримання Георгія Корнєєва у ЛМР 28 серпня 2023 року повідомили, що проведуть кадрове завантаження. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко зазначав, що управління повністю перезавантажать й оберуть нового керівника.