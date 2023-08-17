Напередодні нового 2015 року Георгій Корнєєв дав онлайн-інтерв’ю російському пропагандисту Сергію Веселовському

Затриманий на хабарі тимчасовий очільник управління охорони історичного середовища Львівської міськради 28-річний Георгій Корнєєв після Революції Гідності у 2015 році давав інтерв’ю російським пропагандистам, в якому стверджував, що львів’яни підтримують федералізацію та створення так званої Галицької республіки, а також називав націоналістів «холуями та пристосуванцями».

Інтерв’ю Георгія Корнєєва опублікувала пропагандистська російська агенція News Front, що базується в окупованому Криму.

«Информационное агентство News Front публикует последние новости России, Украины, Сирии, Новороссии (ЛНР, ДНР) и актуальные мировые новости», – вказано на сайті News Front.

Точна дата публікації не відома, адже із офіційного YouTube-каналу News Front воно видалене. Втім на російському сервісі Rutube можна знайти копію відео 9-річної давнини із новорічним випуском програми «На самом деле», у якій бере участь львів’янин Георгій Корнєєв, який тоді був студентом НУ «Львівська політехніка». Під час інтерв’ю він спілкується з ведучим Сергієм Веселовським – проросійським активістом, який жив у Криму та був відомий своїми проросійськими поглядами ще до анексії півострова, – та вітає з прийдешніми новорічними й різдвяними святами. Ймовірно йдеться про новий 2015 рік.

Під час інтерв’ю ведучий хизується, що неодноразово приїжджав у Львів та запитує Георгія Корнєєва, чим живуть зараз львів’яни. За словами Георгія Корнєєва, який під час інтерв’ю спілкується російською мовою, мешканці Львова нібито з сумом зустрічають новий рік, оскільки «вони очікували Європу, а отримали повну розруху».

«Вони бачать, що та влада, яку вони привели, не дала таких результатів, яких вони очікували. Є навіть невеликі сепаратистські настрої серед галицької еліти, щоб зробити свою таку галицьку автономію з цього приводу...стало навіть гірше, ніж при Януковичу, якого вони терпіти не могли», – розповідає Георгій Корнєєв.

Також він стверджує, що галичани нібито легко погодились би стати окремою республікою в складі федеративної України, за прикладом терористичних організацій «ЛНР», «ДНР». Він також ностальгує, що якби у 1990-х Україна стала федерацією, вона могла б зберегти територію в тих кордонах, які були тоді. Також вони обговорюють львівських «націоналістів і бандерівців». Георгій Корнєєв стверджує, що так звані львівські націоналісти «не розуміють ідеології нацизму і соціал-націоналізму Гітлера, однак підтримують його».

«Ті, хто вчора святкував 9 травня і дарував квіти ветеранам, сьогодні це все перетворилось на холуйство. Західну Україну можна зрозуміти, вона була завжди такою – націоналістичною, оце і це і є управа, це холуйство», – підсумував Георгій Корнєєв у розмові з російським пропагандистом.

Про самого Георгія Корнєєва відомо небагато. Він навчався в Інституті архітектури та дизайну в «Львівській політехніці». До роботи у Львівській міській раді він публікував суперечливі дописи в соцмережах, зокрема, й у забороненій російській соцмережі «Вконтакте» зі співчуттям одеським сепаратистам, які загинули у 2014 році, та відео з пропагандою комунізму. Ці публікації досі доступні на його неактивній сторнці у «Вконтакте» та активній у Facebook.

Приклади публікацій Георгія Корнєєва в соцмережах

Останні три роки він працював в управлінні охорони історичної спрадщини Львівської міськради, був заступником керівниці Лілії Онищенко, а після її звільнення став тимчасовим очільником керівника управління. Він займався реставраціями та мозаїчною спадщиною Львова, а також декомунізацією.

15 серпня СБУ затримала Георгія Корнєєва за підозрою в хабарі. За даними слідства, разом зі спільницею за ці гроші він обіцяв підприємцю посприяти в погодженні документів, необхідних для переплановував помешкання у комерційне приміщення для відкриття магазину.