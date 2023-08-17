Скандального чиновника Георгія Корнєєва звільнили з роботи

Затриманого на хабарі виконувача обов’язків начальника управління охорони історичного середовища Львівської міськради 28-річного Георгія Корнєєва, який ще виявився чиновником з проросійськими поглядами, звільнили з роботи. В управлінні проведуть кадрове перезавантаження, а керівника призначать за результатами відкритого конкурсу. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Вчора сказав це колективу управління, і повторю це тут публічно – через таких муда… будуть знецінювати людей, які працюють віддано і чесно. В суспільстві і так майже ненависть до людей в публічному управлінні. Такі випадки не дають надії, що молоді класні захочуть йти у владу. Що є критично важливим насправді», – написав Андрій Москаленко у четвер, 17 серпня, у Facebook.

Він також повідомив, що після згаданого випадку управління охорони історичного середовища буде повністю перевантажено, а на посаду керівника буде оголошено відкритий конкурс.

«Хабарника і зрадника вже звільнено. Львівська міська рада максимально допомагатиме, аби за все була жорстка відповідальність», – додав Андрій Москаленко.

Тимчасового очільника управління охорони історичного середовища ЛМР Георгія Корнєєва за підозрою в хабарі 1500 доларів СБУ затримала 15 серпня. За версією слідства, він разом зі спільницею за гроші обіцяв підприємцю посприяти в погодженні документів. Корнєєв працював заступником в управлінні та тимчасово виконував обов’язки очільника на час відпустки керівника.

Також з’ясувалося, що Георгій Корнєєв сповідував проросійські погляди. У 2015 році давав інтерв’ю російським пропагандистам, в якому стверджував, що львів’яни підтримують федералізацію та створення так званої Галицької республіки, а також називав націоналістів «холуями та пристосуванцями».