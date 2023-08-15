Георгію Корнєєву повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та зловживанні службовим становищем

Співробітники СБУ у Львівській області затримали на хабарі посадовця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та посередника. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел у Львівській міськраді. За даними ZAXID.NET, ідеться про заступника керівника, тимчасового очільника управління Георгія Корнєєва.

У СБУ цю інформацію ZAXID.NET наразі не підтвердили. За даними видання Lviv.Media, йдеться про 1500 доларів США хабара.

У прес-службі ЛМР 15 серпня факт затримання посадовця підтвердили. Зазначається, що Корнєєву повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та зловживанні службовим становищем. У будівлі управління охорони історичного середовища правоохоронці проводять обшук. В міськраді зазначили, що сприятимуть у проведенні розслідування.