У Львові залишилось «декомунізувати» ще 10 охоронних дощок

У Львові «декомунізовують» таблички на пам’ятках культурної спадщини. Із 33 охоронних дощок старого зразка стерли напис «Українська Радянська Соціалістична Республіка». Загалом у місті є 43 таких дошки. Раніше в мерії вирішили, що таблички демонтовувати не будуть, адже вони міцні й мають елементи української айдентики. Про це розповів заступник начальника управління охорони історичного середовища Георгій Корнєєв, повідомляє Львівська міська рада у вівторок, 14 березня.

Напис спочатку затирають, потім армованою стрічкою пляму заклеюють, а далі – зафарбовують спеціальною фарбою.

«Написи усуваємо спочатку абразивним методом. Оскільки ці дошки виготовлені зі спеціального скульптурного сплаву, то після затирання на місці напису з’являється світла пляма. Її зафарбовуємо. А перед тим, як наносити фарбу, використовуємо армовану стрічку, яка закриває всі нерівності», – пояснив Георгій Корнєєв.

В управлінні охорони історичного середовища наголошують, що самі дошки демонтовувати недоцільно, оскільки вони міцні і належно ознаковують статус будинку. А також мають елементи української айдентики: їх стилістика опрацьована у 1970 роках на основі шрифтів та орнаментів, які розробив видатний український графік Георгій Нарбут. Єдиним написом, що підлягає декомунізації, є напис «Українська Радянська Соціалістична Республіка».

«Можна сказати, що ці дошки – унікальні. Бо такий дизайн для охоронних дощок використали тільки для однієї з тодішніх республік – Української», – додав Георгій Корнєєв.

Зазначимо, у Львові залишилось «декомунізувати» ще 10 охоронних дощок: 5 – у Галицькому, 4 – у Франківському та 1 – у Сихівському районах міста.