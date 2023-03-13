Пам'ятник радянським прикордонникам у Межиріччі

У селі Межиріччя та в селищі Гірник у Червоноградському районі Львівщини мешканці вирішили прибрати два радянських пам’ятники на так званих братських могилах радянських солдат. Про це у коментарі ZAXID.NET розповів спеціаліст відділу культури Червоноградської міськради Юрій Гринів.

Так, 12 березня за рішення прибрати пам’ятник на братській могилі радянських воїнів-прикордонників проголосували на громадських слуханнях мешканці села Межиріччя.

Оскільки пам’ятник, встановлений у 1972 році, є у державному переліку пам’яток України, то, за словами Юрія Гриніва, протокол зборів мешканців передадуть виконкому Червоноградської міськради, а той вже звертатиметься до департаменту архітектури Львівської обласної військової адміністрації, щоб узгодити демонтаж пам’ятки. Чиновник додає, що буде потрібен дозвіл від Мінкульту або процедура виведення пам’ятника із переліку державних пам’яток.

Юрій Гринів також розповів, що мешканці хочуть передати пам’ятник в музей, наприклад, у музей «Територія терору» у Львові. Могилу, де поховані останки, знайдені в 1970-му році, селяни переносити не хочуть, адже там поховані і мешканці села. Натомість планується оновити меморіальні таблички та поставити пам'ятний хрест замість радянського пам’ятника.

«У 1939 році у Кристинополі (колишня назва Червонограду – ред.) проходив кордон з окупованою Польщею. На території району була прикордонна застава. Коли німці у 1941 році почали військову агресію проти радянського союзу, ці прикордонники першими прийняли бій. Серед них були і мешканці села Межиріччя», – розповів Юрій Гринів.

Демонтаж з ексгумацією

Натомість мешканці селища Гірник хочуть не лише демонтувати пам’ятник на братській могилі радянських воїнів, що розташована на в’їзді в населений пункт, а й ексгумувати останки похованих там.

Монумент у Гірнику поставили у 1969 році, а знести його мешканці вирішили на громадських слуханнях наприкінці лютого 2023 року. Аби втілити цю ідею в життя, також потрібне рішення міськвиконкому Червонограду.

За словами Юрія Гриніва, у неділю, 19 березня, відбудуться також міські громадські слухання у самому Червонограді. Минулого року у місті погодили демонтаж трьох радянських пам’ятників, а зараз хочуть взятися до радянських символів та написів на будинках та громадських будівлях.

Як інформував ZAXID.NET, прибрати радянські братські могили та перепоховати останки солдат планують у Турці та Стрілках.