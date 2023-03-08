Братська могила радянських воїнів у Турці

У Самбірському районі Львівщині із центральних частин міста Турка і села Стрілки заберуть останки радянських солдат, що, можливо, поховані там. Таке рішення у вівторок, 7 березня, ухвалила консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Львівської ОВА.

«Турка та Стрілки планують перенести братські могили радянських воїнів з центральної частини своїх населених пунктів на місцеві кладовища. Ми підтримуємо такі рішення одноголосно. Тепер відповідні документи будуть подані до центрального органу охорони культурної спадщини», – прокоментувала директорка департаменту містобудування Львівської ОВА Олена Василько.

Додамо, що пам'ятник над братською могилою у Стрілках минулими вихідними знесли ініціативні ветерани російсько-української війни. Також вони знесли радянський пам'ятник у Боринській громаді, через що голова ОТГ Михайло Шкітак звернувся в поліцію. Своє рішення він аргументував тим, що пам'ятник охороняється державою, тож його пошкодження має каратися законом.

Також консультативна рада підтримала ініціативу мешканців села Меденичі у Дрогобицькому районі про демонтаж скульптури радянського солдата, що розташована неподалік пам’ятного знаку «Борцям за волю України», де люди зустрічають загиблих на війні з Росією односельців.

Хотіли знести 10 років тому

Братська могила радянських воїнів у Турці розташована на центральній площі Ринок. Перенести це поховання і знести пам’ятник над ним місцева влада хотіла ще у 2012 році – тоді міськрада Турки ухвалила відповідне рішення. А товариство пошуку жертв війни «Пам’ять», згідно з тим же рішенням від 4 квітня 2012 року, мало дослідити місце поховання і в разі виявлення там останків ексгумувати і перепоховати їх.

Та прокуратура Львівської області опротестувала це рішення Турківської міськради, а згодом братська могила на площі Ринок у Турці потрапила до державного реєстру нерухомих пам’яток України і стала охоронятись державою.

Додамо, що так само до держреєстру внесена і братська могила у Стрілках.

Як інформував ZAXID.NET, раніше радянське поховання вирішили прибрати із центру Дрогобича. Місцеві мешканці та деякі історики припускають, що там насправді можуть бути поховані не «радянські солдати», а працівники НКВС, від яких місто зачистило українське підпілля.

Історик Василь Ільницький вважає, що «особливістю регіону було те, що на таких спеціально створених меморіалах упереміш «поховані» солдати й офіцери, які загинули у боях із німцями, та солдати й офіцери НКВС-МВС, НКДБ-МДБ, ЧА-РА, які загинули в боях із ОУН і УПА». Це зумовлене тим, що, з одного боку, радянське керівництво створювало меморіали як засіб пропаганди, а з іншого, намагалось приховати свої звірства на заході України та водночас не розголошувати свої справжні втрати.