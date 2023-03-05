Пам’ятники радянським солдатам знесли у селах Стрілки та Топільниця

На Львівщині в ніч проти неділі, 5 березня, невідомі знесли пам’ятники радянським солдатам – у селах Стрілки та Топільниця, що відносяться до Стрілківської ОТГ Самбірського району. Про це у Facebook повідомив місцевий мешканець Василь Курій, опублікувавши відповідні фото.

«Надпис біля пам‘ятника радянському солдату, якого сьогодні перекинули в Стрілках: "погібшім от рук врагов советского народа, в 1946-1949 годах". Цей монумент не про боротьбу з фашизмом», – додав він.

Нагадаємо, що 13 лютого представники громадської ініціативи «Локальна декомунізація» знесли п’ятиметровий пам’ятник радянському солдату у на узбіччі траси Львів-Івано-Франківськ біля повороту у Старе Село. Рішення про знесення пам'ятника було ухвалене виконкомом Давидівської громади, у яку входить Старе Село.