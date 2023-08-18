ZAXID.NET викрив Георгія Корнєєва на інтерв’ю російським пропагандистам і проросійських дописах в соцмережах

Затриманий на хабарі тимчасовий очільник управління охорони історичного середовища Львівської міськради 28-річний Георгій Корнєєв, який втрапив у скандал через інтерв’ю російським пропагандистам, вийшов із СІЗО, сплативши 155,3 тис. грн застави.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 серпня поліція затримала Георгія Корнєєва за підозрою в хабарі. Він був заступником керівника управління охорони історичного середовища та на час відпустки очільниці кілька днів був тимчасовим очільником. За даними слідства, разом зі спільницею за хабар він обіцяв підприємцю посприяти в погодженні документів, необхідних для перепланування квартири під магазин. Слідчі повідомили посадовцю та його спільниці підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 ККУ.

Після затримання Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 155,3 тис. грн. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, Георгій Корнєєв сплатив заставу та вийшов із СІЗО.

Крім скандалу з хабарем, 17 серпня ZAXID.NET з’ясував, що в 2015 році Георгій Корнєєв, будучи студентом «Львівської політехніки», давав інтерв’ю російській пропагандистській агенція News Front. Під час розмови з ведучим він стверджував, що львів’яни підтримують федералізацію та створення так званої Галицької республіки, а також називав націоналістів «холуями та пристосуванцями».

Крім цього, у забороненій російській соцмережі «Вконтакте» та на сторінці у Facebook приблизно до 2017 року він публікував суперечливі проросійські дописи в соцмережах. Після розголосу він опублікував допис у Facebook із запереченням своїх проросійських поглядів, зазначивши, що таким чином він нібито хотів викрити сепаратистів. Після того, як користувачі в соцмережах надсилали у коментарі скріншоти його давніх суперечливих публікацій, Георгій Корнєєв сторінку закрив. Після скандалу його звільнили з міськради.