Затриманий на хабарі Георгій Корнєєв вийшов із СІЗО під заставу
Колишній посадовець Львівської міськради сплатив 155,3 тис. грн застави
Затриманий на хабарі тимчасовий очільник управління охорони історичного середовища Львівської міськради 28-річний Георгій Корнєєв, який втрапив у скандал через інтерв’ю російським пропагандистам, вийшов із СІЗО, сплативши 155,3 тис. грн застави.
Як повідомляв ZAXID.NET, 15 серпня поліція затримала Георгія Корнєєва за підозрою в хабарі. Він був заступником керівника управління охорони історичного середовища та на час відпустки очільниці кілька днів був тимчасовим очільником. За даними слідства, разом зі спільницею за хабар він обіцяв підприємцю посприяти в погодженні документів, необхідних для перепланування квартири під магазин. Слідчі повідомили посадовцю та його спільниці підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 ККУ.
Після затримання Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 155,3 тис. грн. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, Георгій Корнєєв сплатив заставу та вийшов із СІЗО.
Крім скандалу з хабарем, 17 серпня ZAXID.NET з’ясував, що в 2015 році Георгій Корнєєв, будучи студентом «Львівської політехніки», давав інтерв’ю російській пропагандистській агенція News Front. Під час розмови з ведучим він стверджував, що львів’яни підтримують федералізацію та створення так званої Галицької республіки, а також називав націоналістів «холуями та пристосуванцями».
Крім цього, у забороненій російській соцмережі «Вконтакте» та на сторінці у Facebook приблизно до 2017 року він публікував суперечливі проросійські дописи в соцмережах. Після розголосу він опублікував допис у Facebook із запереченням своїх проросійських поглядів, зазначивши, що таким чином він нібито хотів викрити сепаратистів. Після того, як користувачі в соцмережах надсилали у коментарі скріншоти його давніх суперечливих публікацій, Георгій Корнєєв сторінку закрив. Після скандалу його звільнили з міськради.