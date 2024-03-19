Олег Хандин працює у міському управлінні охорони історичного середовища

У вівторок, 19 березня, правоохоронці затримали посадовця міського управління охорони історичного середовища за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомила Львівська міськрада. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про Олега Хандина.

Наразі невідомі обставини затримання. У прес-службі СБУ Львівщини ZAXID.NET підтвердили затримання одного з посадовців Львівської міськради. Наразі ще тривають процесуальні дії, детальнішу інформацію про затримання в СБУ пообіцяли надати згодом.

Олег Хандин є начальником відділу охорони і використання обʼєктів культурної спадщини Львівської міськради.

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Нагадаємо, що торік тимчасового очільника управління охорони історичного середовища ЛМР Георгія Корнєєва затримала СБУ за підозрою в хабарі 1500 доларів. За версією слідства, він разом зі спільницею за гроші обіцяв підприємцю посприяти в погодженні документів. Після цього в управлінні охорони історичного середовища Львова мали провести кадрове перезавантаження.