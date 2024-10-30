Нові депутати - від партії «Слуга народу» та «Довіра»

У Тернопільській облраді зареєстрували двоє нових депутатів. Мандат отримали журналістка Ганна Василенко та освітянин Мирон Жибак. В обласну раду вони прийшли від політичних партій «Слуга народу» та «Довіра».

Представлення нових депутатів відбулося 29 жовтня під час засідання 8 сесії Тернопільської обласної ради 7 скликання. Голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії оголосив постанови про реєстрацію нових депутатів. Зокрема зареєстрували новою депутаткою від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга народу» Ганну Василенко. Вона отримала мандат замість екскерівника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, який склав депутатські повноваження на початку липня 2024 року.

Ганна Василенко

Ганна Василенко – колишня начальниця відділу взаємозвʼязків із засобами масової інформації Тернопільської ОВА. Зараз вона обіймає посаду заступниці генерального директора «Укрінформу». Раніше Ганна Василенко до рад будь-яких рівні не обиралася.

Також новим депутатом став директор Бережанського агротехнічного інституту Мирон Жибак. Він отримав мандат від партії «Довіра».

Мирон Жибак

За даними руху «Чесно», Мирон Жибак у 2017 році брав участь у виборах до Тернопільської облради від партії «Громадський рух “народний контроль”», однак не пройшов. В 2019 році він балотувався від 3 округу під номером 19 до облради від партії «Довіра», однак не набрав необхідної кількості голосів.