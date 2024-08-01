Раніше Віктор Мартинюк вже балотувався до облради від БЮТ

У Тернопільській обласній раді 1 серпня призначили нового депутата. 44-річний тернополянин, Віктор Мартинюк отримав мандат замість Ярослава Захарківа з партії «Слуга народу», який не повернувся із-за кордонного відрядження. Раніше Віктор Мартинюк вже балотувався до облради від БЮТ.

На засіданні сесії Тернопільської обласної ради оголосили постанову обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нового депутата. Ним став Віктор Мартинюк, повідомила Тернопільська облрада у четвер, 1 серпня.

Віктор Мартинюк обраний в територіальному виборчому окрузі №4 за виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга народу». За словами виконувача обов’язків голови облради Володимира Болєщука, Віктор Мартинюк введений замість відкликаного з депутатського корпусу Ярослава Захарківа.

Додамо, що Віктор Мартинюк отримав вищу освіту в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2009 році чоловік балотувався в Тернопільську обласну раду 6 скликання від партії «Блок Юлії Тимошенко». В 2014 році брав активну участь в Революції Гідності, а в 2015 році Віктор Мартинюк очолив управління Держгеокадастру в Тернопільській області. В 2017 році його відсторонили від займаної посади.

В 2020 році він балотувався від партії «Слуга народу» в Тернопільську обласну раду 8 скликання. У списку значився під 11 номером на 4 виборчому окрузі.