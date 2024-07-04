Володимира Труша на сесії не було

Депутати Тернопільської облради позбавили мандата обраного від партії «Слуга народу» ексначальника ОВА Володимира Труша. Разом Володимиром Трушем депутатства позбавили і його колегу по партії Ярослава Захарківа, який виїхав за кордон у відрядження і не повернувся. Володимира Труша на сесії не було. Хоча раніше депутати вимагали, щоб він прийшов в сесійний зал і прозвітував за роки роботи, як депутат.

Під час сесії Тернопільської обласної ради 4 липня депутати проголосували за виведення представників партії «Слуга народу», колишнього голову Тернопільської ОВА Володимира Труша і Ярослава Захарківа, який виїхав за кордон і не повернувся, із депутатського корпусу.

За складання депутатських повноважень депутата облради Ярослава Захарківа проголосував 41 депутат. За складання мандату Володимиром Трушем проголосували 46 депутатів. Цих голосів достатньо для ухвалення рішення. Загалом на сесії зареєструвалося 49 депутатів.

Додамо, що на засіданні облради 4 липня Володимир Труш та Ярослав Захарків знову не був присутній. Хоча на попередньому засіданні депутати від партії «Європейська солідарність» вимагали, щоб заявники прозвітували про свою роботу в облраді.

Колишній начальник ОВА Володимир Труш подав заяву про складання депутатських повноважень 17 червня, однак причини він не пояснив. 24 червня на засіданні територіальної виборчої комісії Тернопільської області припинили депутатські повноваження депутатів від партії «Слуга народу» Володимира Труша та Ярослава Захарківа, який взимку виїхав за кордон у відрядження і досі не повернувся. Однак на сесії 27 червня їхні заяви не підтримали: проголосували 27 депутатів замість 31 необхідного.

Нагадаємо, що Володимира Труша звільнили з Тернопільської ОВА 29 грудня 2023 року. Володимир Труш у 2020 році був обраний до Тернопільської обласної ради 7-го скликання, як безпартійний від партії «Слуга Народу».

Додамо, що згідно з постановою Кабміну України від 27 січня 2023 року, всім депутатам місцевих рад заборонений виїзд за кордон.