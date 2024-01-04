Заяви депутатів на виїзд за кордон має погодити низка чиновників

Верховна Рада може забороняти народним депутатам виїжджати у закордонні відрядження, якщо вони не нададуть тези своїх заяв за кордоном. Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомила народна депутатка «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко у середу, 3 січня.

Згідно з опублікованим депутаткою документом, чиновник може поїхати у відрядження, якщо представляє роботу офіційної парламентської делегації, виконує доручення Верховної Ради чи бере участь у з’їзді загальноєвропейської партії.

«Заява народного депутата України про відрядження за кордон може не розглядатися, якщо депутат до початку відрядження не одержав офіційні роз’яснення Міністерства закордонних справ України щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон», – йдеться у розпорядженні.

У тексті розпорядження Верховної Ради йдеться, що воно набирає чинності з 1 січня 2024 року. Зазначається, що заяви депутатів на виїзд за кордон мають погодити:

голова комітету Верховної Ради, до якого входить нардеп;

голова фракції депутата;

голова депутатської групи;

голова делегації Ради;

перший заступник або заступник спікера Верховної Ради;

голова Верховної Ради Стефанчук.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року у Верховній Раді відмовили журналістам «Схем» надати інформацію про закордонні відрядження всіх народних депутатів у 2023 році. Це пояснили тим, що не мають документа, який розкрив би запитувану журналістами інформацію. «Схеми» зазначили, що у парламенті затягували розгляд запиту під приводом великої кількості інформації, а згодом заявили, що документ, який «містив би запитувану інформацію в Апараті Верховної Ради не створюється».