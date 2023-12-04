Віталія Борта відряджали в Угорщину на шість днів, але він пробув за кордоном два місяці

Народний депутат Віталій Борт із депутатської групи «Платформа за життя та мир» у квітні й у липні 2023 року виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради, але обидва рази залишався за межами України ще на місяць. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» з посиланням на дані перетину кордону.

За даними джерел «Схем» з доступом до бази перетину кордону, 12 квітня 2023 року Борт залишив країну через КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною і повернувся тим же маршрутом через місяць – 12 травня 2023 року.

Як повідомили в апараті Верховної Ради, в цей період Борт перебував у відрядженні в Угорщині, але відряджався депутат всього на три дні – з 12 по 14 квітня 2023 року. Таким чином, Борт пробув за кордоном на 28 днів більше, ніж передбачалося відрядженням. За цей час депутат пропустив два дні роботи у сесійній залі Верховної Ради – 2-го і 3-го травня.

Щодо липневого відрядження, то Віталій Борт виїхав також через КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною, а повернувся 30 липня. В апараті Верховної Ради на запит «Схем» повідомили, що в липні цього року Борт за погодження голови парламенту мав відрядження до Угорщини, але лише на три дні – з 3-го по 5-те липня.

У результаті, Віталій Борт перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж передбачало відрядження, і пропустив п’ять днів роботи у сесійній залі Верховної Ради – 13-14 липня і 26-28 липня.

Зі звітів Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана. Борт не відповів на запитання журналістів, чому перебував за кордоном довше від визначеного у дозволі на виїзд часу.

Лорінц Ночо – заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії, яка входить в коаліцію з правлячою партією «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Орбана. У 2021 році Ночо заборонили в’їзд до України на три роки. Як писали тоді у ЗМІ, підставою такого рішення стала агітація за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, що прямо забороняється Виборчим кодексом України. З Ночо, згідно зі звітами, Борт обговорював у поїздках «перспективи формування добросусідських відносин» та «питання поглиблення міжпарламентської співпраці».

«Чомусь такі контакти депутата від ОПЗЖ в Угорщині не викликають застережень ні у керівництва ВРУ, ні в Службі безпеки України», – пишуть журналісти.

У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзд для посадовців без належних підстав. Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Борт провів за кордоном 207 днів. Борт є членом групи з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною. При цьому, у жодному з цих двох звітів Борт не вказав, чому затримувався в Угорщині довше дозволеного часу. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців без належних на те підстав. Разом з тим частина народних обранців скаржиться на вибіркове затвердження відряджень.

Як інформував ZAXID.NET, днями нардепа від «Європейської солідарності» Петра Порошенка не випустили за кордон у відрядження.