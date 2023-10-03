Віталій Борт регулярно відвідував Крим з території Росії

Народний депутат від партії «Платформа за життя та мир» (колишня заборонена ОПЗЖ) – Віталій Борт після 2014 року відвідував окупований Крим із території Росії. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, Борт неодноразово літав з Сімферополя до Росії і так само повертався на окупований півострів.

15 серпня 2014 року Борт, ще будучи нардепом XVII скликання, вилетів з Києва до Москви, приземлився в аеропорту «Домодєдово» і того ж дня попрямував літаком до Сімферополя. За чотири дні, 19 серпня депутат вилетів з Криму знову до столиці Росії і в той же день повернувся до Києва прямим рейсом.

12 квітня 2015 Віталій Борт вилетів із аеропорту Ростова-на-Дону до Сімферополя. Пізніше, того ж року, 26 червня він літав з Сімферополя до Москви.

10 вересня 2015 року Борт знову подорожував до російської столиці прямим рейсом з Києва. За чотири дні, 14 вересня, він вилетів вже з Сімферополя до аеропорту Шереметьєво. З Москви він повернувся літаком до Києва наступного дня.

Ще один переліт напряму з Росії до Криму Борт здійснив 24 березня 2016 – з московського аеропорту «Домодєдово» до Сімферополя, про що свідчать дані баз авіаперельотів РФ.

Як нагадали журналісти, згідно з правилами, запровадженими у квітні 2014-го року відповідно до українських законів, в’їжджати в окупований Крим та залишати його дозволяється лише через українські контрольно-пропускні пункти. Порушникам загрожує адміністративний штраф. Однак, як з’ясували розслідувачі, Віталій Борт кілька разів заїжджав у Крим з Росії або навпаки, виїжджав з окупованого півострова напряму в РФ. Під час двох з таких перельотів він ще був народним депутатом XVII скликання (до листопада 2014).

Крім того, журналісти з’ясували, що на одному із рейсів з Сімферополя до Москви у червні 2015-го Віталія Борта супроводжувала його матір, яка, як з’ясували «Схеми», зрештою отримала російське громадянство. Про це свідчить витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт», який є у розпорядженні журналістів. Уродженка Донецька, Валентина Борт отримала російський паспорт у Криму у жовтні 2019 року у місті Алушта. Також журналісти з’ясували, що батько нардепа має російський податковий номер, прив’язаний до його українського паспорта.

Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир» (раніше – ОПЗЖ, нині заборонена), входить до комітету Верховної Ради з питань бюджету. До цього він ще тричі обирався до парламенту: був нардепом 5-го (2006-2007 роки), 6-го (2007-2012 роки) та 7-го (2012-2014 роки) скликань Верховної Ради.