Петро Порошенко зазначив, що мав підписане відрядження головою Верховної Ради

П’ятого президента України Петра Порошенка знову не випустили з України на кордоні з Польщею. Про це він повідомив у п’ятницю вранці, 1 грудня, на свій сторінці у Facebook, опублікувавши відео із одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

58-річний Петро Порошенко пояснив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники його не пропустили. Наразі невідомо, у якому саме пункті пропуску стався інцидент. Прикордонники відмовилися надавати будь-яку інформацію з цього приводу. Однак на опублікованому Порошенком відео чути, що сталося це в пункті пропуску «Краківець-Корчова».

«Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту. У Польщі та США у мене заплановані десятки зустрічей. З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам Росію не перемогти», – написав Порошенко.

Порошенко назвав це просто перешкоджанням дипломатичній роботі його команди, а й ударом по обороноздатності України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді» розповів, що відмовили у виїзді п’ятому президенту України народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.

«Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Щодо народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України», – пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зазначимо, що Петру Порошенку не вперше забороняють виїзд з України. Раніше Порошенка не випустили з країни 27 травня 2022 року у пункті пропуску «Рава-Руська». Петро Порошенко є військовозобов’язаним, йому 58 років і він має звання майора запасу.