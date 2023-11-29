Петро Порошенко остаточно програв суд проти Володимира Зеленського

Екс-президент Петро Порошенко програв справу за позовом до Володимира Зеленського щодо оприлюднення інформації про зв’язки Порошенка з кумом президента Росії та колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. Про це йдеться у постанові Великої палати Верховного суду від 19 жовтня 2023 року.

Позов Петра Порошенка стосувався коментаря Володимира Зеленського стосовно оприлюднених Bihus.Info записів. У червні 2021 року Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив, що, ймовірно, п’ятий президент має зв’язки із «терористом та сепаратистом Медведчуком».

«Ми просто розуміємо, як це відбувалось. Що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом. Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилось», – прокоментував тоді Володимир Зеленський.

В історії судової справи йдеться, що на думку позивача, Петра Порошенка, чинний президент України Володимир Зеленський «ухилявся оприлюднити в повному обсязі наявну у нього публічну інформацію, отриману від Служби безпеки України, розвідувальних органів або інших осіб щодо нього».

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову, із чим позивач не погодився і подав апеляцію на це рішення до Великої палати Верховного Суду. Вона змінила рішення суду першої інстанції лише у мотивувальній частині, а у в іншій частині рішення залишилося без змін. Таким чином Петро Порошенко остаточно програв позов у цій справі.

Нагадаємо, 18 травня 2021 року журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та проросійськими бойовиками на Донбасі.

Частина записів вказувала на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Як йшлося у розслідуванні, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента.

Сам Медведчук у розмовах запевняв, що здатен впливати на президента України (Петра Порошенка).