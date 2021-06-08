Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прокоментував можливість відкриття кримінальної справи на основі оприлюднених журналістів Bihus.info телефонних розмов нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Про можливість відкриття справи Ситник під час форуму Zero Corruption Conference у вівторок, 8 червня, передає «Громадське». Він заявив, що НАБУ вже звернулося до СБУ.

«Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони робили записи відповідно до законодавства», – розповів він.

Журналісти звернулися до СБУ за коментарем, однак наразі так і не отримали відповіді. Ще раніше СБУ заявляло, що cправжність матеріалів розслідування Bihus.Info про діяння Віктора Медведчука в період 2014-2018 років перевіряють експерти.

Що відомо про «плівки Медведчука»

18 травня журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та проросійськими бойовиками на Донбасі.

Частина оприлюднених записів вказувала на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Як йдеться у розслідуванні, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента.

З записів випливає також і історія отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», причетність до якої він не раз заперечував і яку зараз намагаються повернути у власність держави. А також його вплив на закупівлю вугілля в бойовиків «Л/ДНР» у 2014 році та перешкоджання обміну полоненими.