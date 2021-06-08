Директор НАБУ звернувся до СБУ через «плівки Медведчука»
Раніше СБУ заявляла, що перевіряє оприлюднені телефонні розмови на справжність
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прокоментував можливість відкриття кримінальної справи на основі оприлюднених журналістів Bihus.info телефонних розмов нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.
Про можливість відкриття справи Ситник під час форуму Zero Corruption Conference у вівторок, 8 червня, передає «Громадське». Він заявив, що НАБУ вже звернулося до СБУ.
«Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони робили записи відповідно до законодавства», – розповів він.
Журналісти звернулися до СБУ за коментарем, однак наразі так і не отримали відповіді. Ще раніше СБУ заявляло, що cправжність матеріалів розслідування Bihus.Info про діяння Віктора Медведчука в період 2014-2018 років перевіряють експерти.
Що відомо про «плівки Медведчука»
18 травня журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та проросійськими бойовиками на Донбасі.
Частина оприлюднених записів вказувала на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Як йдеться у розслідуванні, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента.
З записів випливає також і історія отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», причетність до якої він не раз заперечував і яку зараз намагаються повернути у власність держави. А також його вплив на закупівлю вугілля в бойовиків «Л/ДНР» у 2014 році та перешкоджання обміну полоненими.