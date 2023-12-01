У п’ятницю, 1 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як і чому Петра Порошенка знову не випустили з України.

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Сьогодні зранку екс-президент і нардеп Петро Порошенко прибув на прикордонний пункт пропуску «Краківець» на Львівщині і виявив, що його не випускають з країни. Порошенко каже, що планував відвідати Польщу і США, де збирався провести «десятки зустрічей». Зокрема, колишній президент прагнув обговорити зняття блокади перевізників на кордоні та продовження оборонної допомоги з Вашингтона. Однак усі плани перетворилися на порох, бо Порошенкове відрядження нагло скасував віце-спікер Верховної Ради Корнієнко. Постраждалий назвав це атакою на єдність і ударом по обороноздатності України.

Із коментарів Порошенка на місці події зрозуміло, що він і далі позиціонує себе як незручного для влади «лідера опозиції». І хоча Петро Олексійович і запевнив, що не звинувачує прикордонну службу у прикрій для нього ситуації, але під час суперечки на кордоні він все ж не стримався і пригрозив прикордонникові, заявивши, що той пошкодує про свої дії.

У Державній прикордонній службі України пояснили, що народному депутатові Порошенку відмовили у виїзді з країни, оскільки його відрядження скасували у Верховній Раді. Порошенко зрозумів, що до Вашингтона цього разу не доїде, тож повернувся до Львова. Там він провів брифінг у партійному офісі «Європейської Солідарності», під час якого розповів про зірвані грандіозні плани на закордонну поїздку.

Це не перший такий інцидент з Порошенком. У травні минулого року він вже намагався виїхати з країни нібито для участі у парламентській асамблеї НАТО. Тоді екс-президент зробив дві спроби прорватися за кордон, але його двічі не пустили. Пізніше того ж року Порошенкові вдалося поїхати до США і до Великої Британії, де він проводив зустрічі і купував техніку для передачі ЗСУ від свого фонду.

Жодних негативних наслідків для країни та поїздка Порошенка не мала, однак тепер виявилося, що екс-президент чомусь знову невиїзний. Відрядження Порошенка погодив 26 листопада Голова ВРУ Руслан Стефанчук. А вже 29 листопада заступник Стефанчука Олександр Корнієнко скасував відрядження нардепа. Причиною нібито став лист з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати. Ця історія точно не грає на руку провладній партії «Слуга Народу», функціонери якої не можуть визначитися, чи випускати Порошенка за кордон.

Дивно також, що скасував розпорядження не спікер Стефанчук, а його заступник. Невже таємний лист не можна було надіслати Голові ВРУ? І взагалі, виникає питання, чи функціонери та депутати «Слуги народу», до якої належать спікер і віце-спікер парламенту, взагалі між собою спілкуються? Чи вся комунікація тепер відбувається через фейсбук Мар’яни Безуглої? І ніби мало владі скандалів навколо спроб відставити Залужного, то вирішили ще й Порошенка зробити видатним дисидентом сучасності.

У політичних кулуарах витає версія, нібито Порошенко знав, що його відрядження було скасоване ще 29 листопада, але все-одно поїхав на кордон, щоб розіграти там театральну сцену. Прихильники п’ятого президента точно отримали потрібну емоцію. А критики нагадують Порошенкові ганебний епізод його президентства, коли політичним вигнанцем став Міхеїл Саакашвілі, якого тодішня українська влада позбавила громадянства і не пускала до країни.

Бумеранги часом повертаються і це якраз той випадок, однак сама ситуація не робить честі вже теперішньому президентові Зеленському і його оточенню, які чомусь вирішили, що Порошенко може становити для них загрозу. Зрештою, і кампанія «Безугла проти Залужного» свідчить, що в оточенні Президента назріли серйозні проблеми зі сприйняттям реальності.

Я не маю сумніву, що поїздка Порошенка за кордон мала, перш за все, піарний характер. Навряд чи його гіпотетичні зустрічі з політиками-республіканцями чи навіть спікером Палати Представників Конгресу США Джонсоном якось би вплинули на прийняття оборонної допомоги Україні. Але цього ми тепер ніяк не перевіримо, бо Порошенкові поїхати не дозволили. Цілком ймовірно, що у грудні фінансування допомоги Україні у Конгресі таки проголосують. І дуже можливо, що Порошенко став би всім розповідати, що саме його поїздка дозволила змінити ситуацію на нашу користь. Такого подарунка політичному опонентові на Банковій ніхто робити не збирається. Тим часом до Штатів спілкуватися з республіканцями поїхала делегація депутатів зі «Слуги народу».

Отож, у ці дні ми спостерігаємо повернення внутрішньої політики в Україні. І це повернення виглядає надзвичайно непривабливо, у найгірших традиціях реальності до великого нападу росіян. Найгірше те, що під час загрози самому існуванню України люди на верхівці нашої владної ієрархії вирішили забути і забити на національну єдність. Історія повторюється як фарс просто на наших очах.