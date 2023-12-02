У Краківці прикордонники відмовили Петру Порошенку у виїзді з України

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко планував зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За даними українських спецслужб, Росія хотіла використати цю зустріч проти України. Саме тому керівництво ВРУ не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенку. Про це 2 грудня повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що СБУ та розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

Спецслужбовці звернулися до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Після цього керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.

«За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни», – йдеться в повідомленні СБУ.

Вказані заяви спецлужби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн. Серед планів ворога –залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом Путіна» і закликає зняти санкції з РФ.

Цю зустріч (як і інші робочі зустрічі вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України.

Нагадаємо, 1 грудня п’ятого президента України Петра Порошенка знову не випустили з України на кордоні з Польщею. 58-річний Петро Порошенко пояснив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники його не пропустили. Як згодом повідомила «Українська правда», перший віцеспікер Олександр Корнієнко скасував міжнародне відрядження нардепа і п’ятого президента України Петра Порошенка після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.

Зазначимо, що Петру Порошенку не вперше забороняють виїзд з України. Раніше Порошенка не випустили з країни 27 травня 2022 року у пункті пропуску «Рава-Руська». Петро Порошенко є військовозобов’язаним, йому 58 років і він має звання майора запасу.