Прикордонники пункту пропуску «Рава-Руська» увечері 27 травня не випустили з України лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, який їхав на сесію Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюс. Прикордонники не змогли зчитати QR-код з розпорядження голови Верховної Ради, що підтверджує участь екс-президента в українській делегації. 28 травня він знову намагався перетнути кордон на Львівщині, проте йому знову відмовили у виїзді. У партії «Європейська солідарність», яку очолює Порошенко, уже назвали ці події політичними репресіями.

Як пише «Українська правда», 27 травня близько 21:50 Петро Порошенко у супроводі 5 людей приїхав на пункт пропуску «Рава-Руська». На сайті «Європейської солідарності» раніше того ж дня повідомили, що лідер партії 29-30 травня у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, а 31 травня – 1 червня 2022 року – у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП).

Під час проходження паспортного контролю Петро Порошенко надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламенській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литви для участі у весняній сесії ПА НАТО. Як зазначив співрозмовник УП, в ході перевірки цього документу не вдалося встановити його дійсність: не зчитувався QR-код. Після роз’яснень прикордонників екс-президент із іншими людьми, які його супроводжували, повернувся на територію України.

Петро Порошенко намагався перетнути кордон увечері 27 травня (фото з Telegram-каналу «Держмитслужба (Customs of Ukraine) Україна понад усе!»)

Нардепка від ЄС Ірина Геращенко також опублікувала в Telegram розпорядження голови ВР і назвала інцидент провокацією на замовлення влади та політичною репресією. Вона додала, що це свідчить про наявність «чорних списків» у владі, бо склад делегації для участі в парламентській асамблеї НАТО був затверджений заздалегідь, і решті делегатів прикордонники дозволили виїхати по тому ж розпорядженню.

«Мала телефонну розмову з головою ВР Русланом Стефанчуком. Він підкреслив, що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR-кодами, бо діють ці. У той же час документ, який видав голова ВР, дійсно не зчитується. Отже, він кимсь пошкоджений. Диверсанти в апараті ВР? Чи хто? Ця історія дуже погано тхне», – написала зранку 28 травня депутатка.

28 травня Петро Порошенко знову прибув у пункт пропуску «Рава-Руська», проте прикордонники знову відмовили йому у виїзді. Цього разу, за словами однопартійників екс-президента, прикордонники заявили, що він не має достатніх підстав для перетину кордону, і відмовилися спілкуватися з Русланом Стефанчуком, який мав підтвердити телефоном право Петра Порошенка на виїзд.

«Цього разу QR-код зчитався, відрядження дійсне, Стефанчук підтвердив, Парламентська асамблея НАТО почала роботу. Але прикордонники тепер кажуть, що "надав не всі документи", але не кажуть які "не всі"», – написала також у Facebook нардепка Вікторія Сюмар.

Спроба перетнути кордон 28 травня теж виявилася безуспішною (фото УП)

Оточення Петра Порошенка звинуватило владу в «політичному замовленні» та наголосило, що правоохоронці не мали жодних підстав відмовляти у виїзді екс-президенту, адже він, як нардеп, не є військовозобов’язаним та має документи про робоче відрядження.

Зазначимо, що Петро Порошенко перебуває під слідством через підозру у державній зраді. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У нього не вилучали паспорти, тож він має право на виїзд за кордон, проте він повинен прибувати до суду або слідчого за першою вимогою, не відлучатися з Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду та повідомляти їм про зміну свого місця проживання та роботи.