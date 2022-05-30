Петро Порошенко зміг виїхати з України з третьої спроби

У понеділок, 30 травня, екс-президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко перетнув державний кордон України. Про це повідомив нардеп від ЄС Володимир Ар'єв.

«Дотиснули. Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії – найбільшого партійного об‘єднання Євросоюзу, у якому Європейська Солідарність є асоційованим членом», – повідомив Ар’єв.

Зранку 30 травня Порошенко повідомив, що прямує з Києва на конгрес та саміт Європейської народної партії до Роттердама (Нідерланди). Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не перешкоджати його участі у саміті.

«Маю відповідне офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій», — написав Порошенко у Facebook.

Зазначимо, що 27 і 28 травня Порошенко намагався перетнути державний кордон України з Польщею, щоб потрапити на весняну сесію Парламенської асамблеї НАТО у Вільнюсі. Проте йому відмовили.

Нагадаємо, у грудні минулого року Порошенку оголосили підозру у держзраді. 19 січня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід — особисте зобов'язання. Також його зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив.

У травні лідер політсили «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, якого раніше затримала СБУ, дав свідчення проти Порошенка про співпрацю з ОРДЛО.