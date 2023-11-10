Апарат Верховної Ради України намагається приховати стенограми із засідання профільного комітету парламенту від 28 листопада 2022 року, де обговорювалась реформа містобудування, що лягла в основу скандального законопроекту 5655. Про це повідомив колишній депутат парламенту Юрій Левченко у Facebook.

За його словами, якщо минулого разу причиною називали просто відсутність стенограм, то тепер за версією апарату ВР у всьому винними виявилися блекаути.

За словами колишнього парламентаря, на попередній запит із проханням надати копії вказаних стенограм в Апараті Верховної Ради відповіли, що засідання проводилися в режимі відеоконференції, тому, мовляв, ані стенограми не велися, ані відео засідань не зберігалося. Це попри те, що згідно із Законом «Про комітети Верховної Ради України», стенограма засідання є обов’язковим документом. Тоді стенограми такі знайшлися, і їх навіть опублікували в мережі.

А вже у новому запиті щодо стенограм апарат ВР висунув ще одну версію того, чому стенограми не були доступними від початку.

«Виявляється, відеозаписи для стенограм нібито не змогли зробити з технічних причин, бо по країні були блекаути – постійні перебої з електроенергією не дозволили зробити запис… Комітет проводить засідання в режимі відеоконференції на платформі ZOOM. Проведення засідання, відповідно до протоколу, забезпечують відразу дев’ять працівників секретаріату. Засідання в інтернеті проходять без жодних збоїв, але відеозапис засідань через інтернет зробити було неможливо з технічних причин, бо блекаути», – написав Левченко.

Екс-депутат звернув увагу, що це стосується як раз тих двох засідань комітету, під час яких його очільниця – очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк – проштовхувала скандальний законопроєкт 5655.

«Апарат ВРУ визнав, що розміщена нами раніше одна із потрібних стенограм (від 28.11.2022) справжня, але … він назвав її «чернеткою стенограми», – додав Левченко.

По суті спочатку в апараті ВР заявили, що стенограму засідання взагалі не вели, а потім заявили, що не змогли вести її з технічних причин. І разом із цим апарат зазначив, що стенограма таки існує, але в статусі «чернетки» і тому, не є офіційним документом і не підлягає наданню у відповідь на запит про публічну інформацію.

Водночас Офіс генпрокурора відмовився вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ч. 2 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

«Відмазка прокурорів сформульована досить «творчо». Вони не впевнені, що є ознаки злочину, бо, мовляв, може просто Верховна Рада порушила Закон України «Про доступ до публічної інформації» і збрехала, що стенограм немає, тож йдіть в суді вимагайте у ВРУ надати стенограми, а не звинувачуйте Шуляк у тому, що стенограм немає, бо вона наказала їх знищити. При цьому прокуратура, відмовляючи нам у відкритті справи, прямо порушила 214-ту статтю Кримінального процесуального кодексу України, де чітко вказано, що вони були зобовʼязані розпочати розслідування за нашим зверненням», – заявив Левченко.

За його словами, минулого тижня до суду було подано звернення, аби примусити ОГП розслідувати приховування стенограм парламентського комітету.

Зауважимо, що норми, закладені у законопроекті 5655, створюють ризики у процесах відновлення України, чого наша країна не може собі дозволити. Знищення незалежної професійної самоврядної організації на помсту за позицію по 5655 віддаляє Україну все далі від справедливого відновлення та розвитку міст. Електронна петиція до президента з вимогою ветувати ухвалений законопроект набрала понад 25 тис. голосів менше ніж за дві доби. Його направили на підпис президенту ще 19 грудня, з того часу його статус не змінився.